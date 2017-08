"Deadpool 2": So sieht Josh Brolin als "Cable" aus

Auch hierzulande können Nutzer über die YouTube-App nun chatten und Inhalte teilen. In Nordamerika steht das Feature schon länger zur Verfügung.

"Game of Thro­nes": So geht es in Folge 5 von Staf­fel 7 weiter

Das passiert in der nächsten Folge: In der fünften Episode von "Game of Thrones" Staffel 7 geraten Zwerge ins Grübeln und Armeen laufen über.