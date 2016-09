Deezer führt wie Spotify und Apple Music Familienrabatt ein

Deezer bietet nun auch eine Rabatt für Familien an

Ein Deezer-Account kann von bis zu sechs Personen gleichzeitig genutzt werden: Der Musik-Streaming-Dienst hat das sogenannte "Deezer Family"-Angebot angekündigt. Wie bei der Konkurrenz Spotify und Apple Music können sich mehrere Nutzer damit einen Zugang teilen.

Wie in der Pressemitteilung von Deezer zu lesen ist, gilt das Familienangebot für bis zu sechs Personen, die alle Vorteile eines Accounts "Premium+" wahrnehmen können. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, die Inhalte ohne Werbung und auch offline anhören zu können. Praktisch ist zudem die Möglichkeit, für jedes Familienmitglied ein individuelles Profil anzulegen: So hat jede Person auf ihren Geräten Zugriff auf die eigenen Playlists und Lieblingssongs. Der Preis beträgt pro Monat 14,99 Euro.

Auf bis zu 13 Geräten nutzbar

Pro Person lässt Deezer die Nutzung des Accounts auf zwei Geräten zu, der Anmelder kann sogar drei Geräte nutzen. Das heißt, dass bei sechs Personen bis zu dreizehn Geräte auf das Angebot des Streaming-Dienstes zugreifen können. Das "Family Offer" beinhaltet zudem auch Mixe, die für die ganze Familie geeignet sein sollen; und den Bereich "Deezer Kids", in dem sich verschiedene Inhalte für Kinder bis zum Jugendalter befinden sollen.

Das Angebot von Deezer umfasst über 40 Millionen Songs und 40.000 Hörbücher. Außerdem beinhaltet die Mediathek zahlreiche Hörspiele, Podcasts und auch Live-Fußball. Wie sich der Service von der Konkurrenz in Form von Spotify, Apple Music und Co. unterscheidet, haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengefasst.