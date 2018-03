"Deezer Next": Musik-Streamingdienst stellt Newcomer aus Deutschland vor

Neue Künstler über den Musik-Streamingdienst finden: Mit "Deezer Next" werden euch nun auch Newcomer aus Deutschland präsentiert. Die Plattform möchte Sänger und Bands damit unterstützen – und das über einen längeren Zeitraum.

Im Rahmen von "Deezer Next" werden euch derzeit die Hamburger Rapperin Eunique und der Sänger Nico Santos näher vorgestellt. Der offiziellen Pressemitteilung zufolge werden diese Künstler sogar ein ganzes Jahr lang von der Streaming-Plattform unterstützt. Eunique wird am 20. April 2018 ihr erstes Album "Gift" veröffentlichen, Nico Santos hat im vergangenen Jahr bereits seine erste Single "Rooftop" herausgebracht.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Auch internationale Künstler dabei

Deezer präsentiert euch dabei aber nicht nur Newcomer aus Deutschland. Auch auf internationaler Ebene stehen Künstler im Fokus. Dezeit sind das Zak Abel und Jorja Smith. Reinhören dürfte sich lohnen: Teil des "Next"-Programms war im vergangenen Jahr zum Beispiel auch "Rag'n'Bone Man, der für seinen Song "Human" bekannt ist. Womöglich könnt ihr über den Streaming-Dienst also komfortabel Hit-Songs entdecken, noch bevor sie groß bekannt sind.

Bis Deezer die nächsten Newcomer in den Fokus stellt, dürfte es aber noch eine Weile dauern: Erst im Juni und September 2018 schaffen es die nächsten Newcomer in das "Next"-Programm. Eine ähnliche Aktion gibt es übrigens auch bei Apple Music – hier trägt die Aktion nur den Namen "Up Next" und präsentiert euch ebenfalls unbekannte aufstrebende Künstler, die früher oder später die Charts stürmen könnten.