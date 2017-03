Der Google Assistant kommt ab sofort auf weitere Android-Smartphones

Google hat den Schalter umgelegt und bringt den Google Assistant ab sofort auf sämtliche kompatiblen Smartphones ab Android 6.0 Marshmallow.

Der Google Assistant war lange Zeit auf drei Geräte beschränkt: die beiden Pixel-Smartphones und den smarten Lautsprecher Google Home. Später kamen die Uhren hinzu, auf denen Android Wear 2.0 läuft. Zuerst waren das die LG Watch Style und die LG Watch Sport. Jetzt folgt der ganz große Aufschlag: Wie das Unternehmen im Rahmen des Mobile World Congress 2017 angekündigt hatte, ist der Google Assistant ab sofort auf allen kompatiblen Android-Smartphones verfügbar. Das teilte Google unter anderem auf Twitter und in einem YouTube-Video mit.

Für alle kompatiblen Geräte

Ganz so einfach kommt Ihr aber nicht an den Assistant: In der letzten Einstellung des Videos heißt es "Jetzt verfügbar auf geeigneten Android-Geräten." Damit ist gemeint, dass Euer Smartphone einige Voraussetzungen erfüllen muss. Etwa, dass mindestens Android 6.0 Marshmallow installiert ist. Darüber hinaus braucht Ihr ein Gerät mit mindestens 1,5 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem HD-Display (1280 x 720 Pixel).

Offen ist noch, ob Ihr ein Update der Google Play Dienste braucht oder ob Google die Funktion, ähnlich wie den neuen Chatbot Lucky in Allo, einfach freischalten kann. Auf den Smartphones in der CURVED-Redaktion ist der Assistant noch nicht angekommen. Solltet Ihr im Play Store eine neue Version der Google Play Dienste sehen, kann es aber nicht schaden, diese zu installieren.