Der Google Assistant kommt aufs iPhone

Auf dem iPhone wird es eng: Neben dem Siri, Alexa und Cortana kommt mit dem Google Assistant der nächste persönliche Assistent auf das Smartphone.

Nachdem Google den Google Assistant im März 2017 auf viele Android-Smartphones gebracht hat, ist nun das iPhone dran. Auf der Keynote zur Google I/O versprach das Unternehmen den Support für Apples Smartphone. Allerdings hielt man sich mit Details zurück. Wahrscheinlich ist, dass der Assistant Euch auch unter iOS die gewohnten Funktionen bietet. Heißt: Per "OK Google" könnt Ihr dem Assistenten nach dem Wetter oder Restaurants in der Nähe fragen, YouTube-Videos suchen oder Spiele gegen die künstliche Intelligenz spielen.

Der entscheidende Unterschied zu Android

Allerdings gibt es im Gegensatz zur Android-Version sehr wahrscheinlich einen großen Unterschied: Ihr müsst immer erst die entsprechende App öffnen, um den Assistenten zu nutzen. Ihr könnt Euer iPhone also weder aus dem Stand-by heraus mit "OK Google" aktivieren, noch funktioniert die Spracheingabe auf dem Homescreen. Das macht den Google Assistant zu einer unbequemeren Lösung als Apples Siri.

Die iOS-Version steht bald schon bald auch in Deutschland zur Verfügung. Auf dem iPhone befindet sich der Assistant übrigens in guter Gesellschaft. Auch Microsoft und Amazon haben ihre Assistenten Cortana und Alexa (ebenfalls nur in den USA) bereits in den App Store gebracht.