Der HomePod ist ab sofort in Deutschland erhältlich

Das Warten hat endlich ein Ende: Ab sofort könnt ihr den HomePod auch in Deutschland kaufen. Der bereits letztes Jahr auf der WWDC 2017 vorgestellte smarte Lautsprecher war zunächst nur in den USA, Großbritannien und Australien erhältlich.

Hierzulande kostet der HomePod 349 Euro. Ihr habt die Auswahl zwischen den beiden Farbvarianten Space Grau und Weiß. Hauptargument für den smarten Lautsprecher von Apple ist seine überragende Soundqualität. Dafür sorgen ein Tief-und sieben Hochtöner, die Apple selbst entwickelt hat. Sechs Richtmikrofone helfen außerdem dabei, die Tonwiedergabe an eure Räumlichkeiten anzupassen. Darüber hinaus stellen sie sicher, dass Siri euch jederzeit gut versteht und eure Sprachbefehle entgegennehmen kann. Mehr zu dem Klangerlebnis und der Integration von Apples Sprachassistentin lest ihr in unserem Test zum HomePod.

Besser als zum US-Start

Die lange Wartezeit hat sich wohl ausgezahlt. Denn Apples smarter Lautsprecher ist inzwischen deutlich ausgereifter als noch zum US-Start. Käufer in Deutschland kommen dank des kürzlich veröffentlichten Updates auf iOS 11.4 direkt zum Launch in den Genuss von Features wie Stereo Pairing und Multiroom-Wiedergabe. Dafür müsst ihr zwei HomePods über AirPlay 2 miteinander verbinden. Stellt ihr diese im selben Zimmer als "Stereopaar" auf, profitiert ihr von einem "noch raumfüllenderen" Klang. Alternativ könnt ihr die smarten Lautsprecher auch in verschiedenen Räumen platzieren und in jedem dieselbe Musik hören oder die Tonwiedergabe von einem Zimmer in ein anderes "verschieben".

Auch wenn der Schwerpunkt des HomePod auf hochwertiger Audiowiedergabe liegt, beherrscht der smarte Lautsprecher ebenso ein paar andere Tricks. Ihr könnt darüber beispielsweise Nachrichten versenden, das Wetter abrufen oder euch über das aktuelle Geschehen in Politik, Wirtschaft und Sport informieren. Außerdem lassen sich diverse HomeKit-kompatible Smart-Home-Geräte damit steuern. Beachtet allerdings: Um den HomePod nutzen zu können, benötigt ihr ein iPhone, iPad oder einen iPod touch mit mindestens iOS 11.2.5. Außerdem wertet ein Apple-Music-Abo den smarten Lautsprecher noch mal deutlich auf.