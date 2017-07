Der Nachfolger des Amazon Echo soll dem Apple HomePod ähneln

Amazon Echo ist nun schon über zwei Jahre auf dem Markt. Nun gibt es erste Gerüchte zum Nachfolger. Der soll Apples Homepod ähneln.

Etwas mehr als zwei Jahre sind seit dem Marktstart vom Amazon Echo in den USA vergangen. Auch in Deutschland gibt es den smarten Lautsprecher und dessen kleinere Version Echo Dot schon seit Oktober 2016 zu kaufen. Erst auf Einladung, dann regulär. Dass der kleine Lautsprecher am Prime-Day laut Pressemitteilung bei Schnäppchenjägern besonders beliebt war, zeigt darüber hinaus, dass der Echo im Mainstream angekommen ist. Deswegen arbeitet Amazon, wie Engadget berichtet, mittlerweile an einem Nachfolger für den großen Speaker.

Bessere Mikrofone und Lautsprecher

Einer Quelle zufolge will der Versandhändler die nächste Echo-Generation nicht nur technisch aufpolieren, sondern auch optisch. Der kommende Lautsprecher soll insgesamt kleiner und dünner werden als die aktuelle Generation. In der Höhe soll er so viel messen, wie drei übereinander gestappelte Echo Dots. Außerdem werden die Kanten oben und unten wohl deutlich abgerundet. Insgesamt könnte der neue Echo optisch also Apples HomePod ähneln.

Auch technisch soll Amazon Apple nacheifern. Statt einem kommen in der nächsten Generation wie beim HomePod mehrere Tweeter, also Lautsprecher, zum Einsatz. Das soll sich natürlich positiv auf die Soundqualität auswirken. Neben der Ausgabe verbessert man wohl auch die Eingabe. Schon im aktuellen Echo kommen sieben Mikrofone zum Einsatz, die dafür sorgen, dass Euch Alexa, die KI hinter dem Echo, aus jedem Winkel eines Raumes hören kann. Wie genau diese Verbesserungen aussehen, verrät die Quelle allerdings nicht. Nur so viel: Sowohl Hardware- als auch Software-Verbesserungen seien möglich. Amazon bringt den neuen Echo angeblich noch 2017 heraus. Der Preis und ein konkretes Datum bleiben aber vorerst unbekannt.