Der Nachfolger des iPhone X soll größer werden

Das Display vom iPhone X misst in der Diagonale "nur" 5,8 Zoll

Apple plant für 2018 angeblich große Dinge: Der Nachfolger des iPhone X könnte mit einem deutlich größeren Display ausgestattet werden. Hergestellt wird dieses offenbar von einem anderen Hersteller als Samsung.

Im zweiten Quartal 2018 soll LG die ersten iPhone-Displays mit OLED-Technologie für Apple produzieren, berichtet The Investor unter Berufung auf Quellen aus der Industrie. Insgesamt sollen aber "nur" 15 bis 16 Millionen Screens gebaut werden. Zum Vergleich: Samsung fertigt für Apple angeblich 10 Millionen Bildschirme pro Monat für das iPhone X. Das LG-Display soll aber größer werden: Es misst wohl ganze 6,5 Zoll in der Diagonale – das iPhone X hat nur einen 5,8-Zoll-Screen.

Verabschiedet sich Apple von 4,7 Zoll?

Während das größte iPhone für 2018 demnach also einen 6,5-Zoll-Bildschirm besitzt, werden die anderen Modelle wohl ebenso nicht gerade klein ausfallen: Neben LG soll auch Samsung weiterhin Displays für Apple produzieren. Diese sollen in der Diagonale 5,8 Zoll und 6 Zoll messen. Vielleicht ist das iPhone 8 also das letzte iOS-Smartphone, das noch über einen 4,7-Zoll-Screen verfügt.

Viel ist noch nicht zu der iPhone-Generation für 2018 bekannt. Angeblich wird Apple aber alle Modelle mit der 3D-Gesichtserkennung "Face ID" ausstatten. Zudem heißt es, dass die Geräte vermutlich allesamt über ein Randlos-Design mit schmalen Rändern um das Display herum verfügen werden. Womöglich verabschiedet sich Apple damit dann komplett vom Fingerabdrucksensor, der auf der Vorderseite keinen Platz mehr finden dürfte.