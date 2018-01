"Der Name der Rose": Umberto Ecos Meisterwerk kommt als Mini-Serie

Ein abgeschiedenes Kloster in den Alpen und eine Reihe an Morden. Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" lieferte Stoff für etliche Lesestunden, einen Film-Klassiker und nun offenbar auch für eine Serie.

Früher war offenbar doch irgendwie alles besser. Und so scheint nichts zur Zeit so gern gesehen wie Remakes, Prequels oder Sequels von altbekannten Klassikern: Amazon plant eine Serien-Version von "Der Herr der Ringe" und auch die Sitcoms der 90er (zum Beispiel "Roseanne") bekommen eine zweite Chance, in diesem Jahrtausend zu wirken. Und so findet auch Umberto Ecos "Der Name der Rose" eine neue Wirkungsstätte in der Welt der Serien.

Was bisher bekannt ist

Der Film von 1986 begeisterte ein Millionenpublikum und gilt bis heute als einer der absoluten Klassiker. Die geplante Mini-Serie soll acht Episoden umfassen und in den römischen Cinecittá Studios gedreht werden. Die Produktionskosten sind mit 26 Millionen Euro veranschlagt.

1986 spielte Sean Connery William von Baskerville und Christian Slater dessen Gehilfen Adson von Melk. In der Neuauflage sollen die beiden Hauptrollen in der Serie von John Turturro ("Barton Fink") und dem deutschen Schauspieler Damian Hardung ("Club der roten Bänder") verkörpert werden. Den deutschen Trailer des Originals von 1986 möchten wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten:

