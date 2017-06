Der "Token Ring" ist Geldbörse, Schlüssel und Passwortmanager in einem

Nie wieder Schlüssel und Geldbörse mitnehmen und komplexe Passwörter merken: Mit dem Token Ring habt Ihr alles kompakt und digital bei Euch. Integriert in ein kleines Schmuckstück.

Nie wieder Schlüssel suchen. Keine Zugangskarten mehr bei sich tragen. Das dicke Portemonnaie bleibt auch zu Hause. Und selbst um Fahrkarten müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wie toll wär das? Der Token Ring vereint all das in einem besonderen Schmuckstück an Eurem Finger. Das wasserdichte Gadget wurde von einem Ehepaar in New York entwickelt. Dort wird der digitale Alleskönner auch gebaut. Das Wearable kommt in drei Varianten: gebürsteter, rostfreier Stahl (silber), schwarzes Rhodium und mit 14-karätigem Roségold. Die Akkulaufzeit soll etwa zwei Wochen betragen.

Was kann das Gerät im Detail?

Kreditkarten: Token arbeitet mit Visa und Master Card zusammen. So könnt Ihr mit Euren Kreditkarten weltweit an allen Kassen bezahlen, die die Nahfeldkommunikation (NFC) bereits zulassen. In der begleitenden App richtet Ihr Eure Karten ein und wählt eine als Standard aus. Berührt Ihr nun mit dem Ring eine Bezahlstation, wird die Standard-Karte belastet.

Wie sicher ist das alles?

Solltet Ihr tatsächlich alles oben genannte per Token Ring steuern wollen, hat der kleine Fingerring recht viel Macht, da er viel über Euch weiß. Was passiert also, wenn Ihr ihn verliert? Dann kommt Ihr erstmal nicht in Euer Auto oder Haus. Doch Angst um die Kreditkartendaten müssen die Kunden laut dem Hersteller nicht haben. Durch einen optischen Sensor merkt der Ring, wenn Ihr ihn absetzt. Sensible Daten werden auf einem Sicherheitselement gespeichert (EAL5+). Jedes Mal, wenn Ihr den Ring wieder aufsetzt, müsst Ihr Euch kurz per Fingerabdruck auf der Innenseite des Rings authentifizieren, damit der Zugriff auf die Inhalte wieder erfolgen kann. Die Entwickler des Rings bereichern sich übrigens nicht an Euren Daten: Ihr braucht kein Konto zum Einloggen. Und die Informationen werden nur auf dem Ring und nicht auf Fremdservern gespeichert.

Preise und Verfügbarkeit

Der Vorverkauf des Rings hat bereits begonnen. Vorerst wird er nur in den USA erhältlich sein. Bald soll der Token Ring auch weltweit in den Handel kommen. Die silberne Version kostet 250 Dollar, die schwarze und roségoldene Ausführung 299 Dollar. Verschickt wird er ab Dezember 2017. Den Ring gibt es in sieben Größen. Eine Ladeschale ist dabei.