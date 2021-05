PlayStation-5-Controller im Apple-Shop? Ja, ihr habt richtig gesehen, der Smartphone-Pionier verkauft jetzt den DualSense auf seiner eigenen Website. Denn iOS unterstützt schon seit April Sonys beliebtes Gamepad und möchte nun mehr darauf aufmerksam machen.

Bereits im April überraschte Apple uns mit einer Ankündigung: Mit der Installation von iOS 14.5, tvOS 14.5 oder macOS 11.3 könnt ihr ab sofort Sonys DualSense und Microsofts Series-X-Controller beim Spielen auf eurem iPhone, Mac oder Apple TV verwenden. Um mehr Aufmerksamkeit auf die Produktverknüpfung zu lenken, hat Apple nun den PlayStation-5-Controller in den eigenen Store aufgenommen.

Bevor ihr lange sucht: Aktuell ist das Gamepad nur auf der amerikanischen Website für 69,95 USD gelistet und wird nach Bestellung am 26. Mai versandt. Später wird es aber sicher auch auf der deutschen auftauchen.

Ihr könnt jetzt sogar PlayStation-Spiele auf dem iPhone zocken

Dank der Anbindung an iOS könnt ihr den PlayStation-5-Controller für alle iOS-Apps benutzen, die ein Gamepad unterstützen. Dank des leistungsstarken Akkus des DualSense und der kabellosen Verbindung könnt ihr sogar bequem unterwegs spielen. Zum Aufladen des Controllers braucht ihr allerdings ein Gerät mit USB-C 2.0 oder 3.0. Ladet ihn also am besten komplett auf, bevor ihr euch auf den Weg macht.

Ihr könnte den PlayStation-5-Controller aber auch verwenden, um PlayStation 4 oder PlayStation-5-Spiele auf eurem iPhone, Mac oder Apple TV zu streamen. Apple unterstützt das „PS Remote Play“ für beide Konsolen-Generationen. Alles was ihr dafür braucht ist die PlayStation App auf dem Gerät und ein PlayStation-Network-Konto.

Ihr braucht nicht zwangsläufig den Apple-Store zu benutzen

Auch wenn Apple den PlayStation-5-Controller jetzt selbst anbietet, braucht ihr ihn nicht über den Store zu kaufen. Die iOS-Unterstützung gilt für alle Modelle, egal von welchem Anbieter. Da es aufgrund der Corona-Krise aber momentan schwer ist an die Konsole und das Zubehör zu kommen, werdet ihr vielleicht ein wenig suchen müssen – oder ihr sichert euch eine PlayStation 5 bei Curved.