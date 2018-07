"Destiny 2": Bungie ist an Crossplay interessiert

Die unzureichende Crossplay-Funktionalität der PlayStation 4 erhitzt derzeit viele Gemüter in der Gaming-Community. "Destiny 2" ermöglicht es Nutzern unterschiedlicher Systeme bislang noch gar nicht, miteinander zu spielen. Das könnte sich aber in Zukunft ändern.

In einem Interview mit Game Informer haben sich Game Director Steve Cotton und Projektleiter Scott Taylor zu Crossplay in "Destiny 2" geäußert. Die beiden Mitarbeiter von Bungie bekundeten großes Interesse daran, Nutzer verschiedener Systeme miteinander spielen zu lassen. Crossplay sei ein Thema, über welches das Entwicklerstudio regelmäßig diskutiere. Wenn ihr nun schon plant, "Destiny 2" bald auf der PlayStation 4 mit Freunden zu zocken, die eine Xbox One besitzen, müssen wir eure Vorfreude aber leider etwas dämpfen. Denn derzeit unternehme Bungie noch keine Anstrengungen, um Crossplay in "Destiny" zu ermöglichen. Eine Einführung vor dem Launch der Erweiterung "Destiny 2: Forsaken" ist daher unwahrscheinlich.

Viel hängt von Sony ab

Damit PS4-Zocker "Destiny 2" mit Xbox-One-Besitzern spielen könnten, müsste außerdem erst mal Sony seine Einstellung zu dem Thema ändern. Bislang unterbindet das japanische Unternehmen Crossplay zwischen der PlayStation 4 und der Xbox One beziehungsweise der Nintendo Switch. Einige Spiele lassen sich aber wenigstens mit PC-Nutzern zusammen zocken.

Sonys Abneigung gegenüber Crossplay soll finanzielle Gründe haben. Wohl deswegen ist es euch auch nicht möglich, euren "Fortnite"-Account für die PS4 auf der Nintendo Switch zu nutzen. Zuletzt kam aber ein wenig Bewegung in die Angelegenheit: Aktuell sieht es so aus, als würde Sony zumindest in Erwägung ziehen, die Crossplay-Funktionalität der PlayStation 4 doch auszuweiten.