"Detroit Become Human": Sony veröffentlicht überraschend Demo für PS4

Bereits Ende Mai 2018 erscheint "Detroit: Become Human" exklusiv für die PlayStation 4. Diesen Termin können die Entwickler offenbar halten. Zur Feier eines Meilensteines wird nun eine Demo des Top-Titels im PlayStation Store veröffentlicht. Ihr könnt also schon einmal testen, ob ihr Gefallen an der interaktiven Story findet.

In der Demo spielt ihr laut PlayStation Blog die Szene "Hostage", mit der die Vollversion von "Detroit: Become Human" eröffnet wird. Ihr könnt die Testversion ab dem 24. April 2018 kostenlos über den PlayStation Store herunterladen. Offenbar feiern die Entwickler mit dieser Veröffentlichung den Gold-Status: Nach vier Jahren sind die Arbeiten an dem Spiel fertiggestellt. Dem Marktstart steht also nichts mehr im Wege.

Spieler beeinflussen Story

Bei "Detroit: Become Human" handelt es sich um eine Art interaktiven Film, in dem ihr die Handlung durch eure Entscheidungen beeinflussen könnt. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der es Androiden gibt, die wie Menschen aussehen. Irgendwann entwickeln diese künstlichen Figuren allerdings ihre eigenen Gedanken. Nun liegt es an euch: Wird es zu einer brutalen Revolution kommen? Oder finden synthetische und organische Lebensformen letztendlich zueinander? Ihr steuert das Schicksal der Figuren Markus, Kara und Connor.

Geschaffen wurde "Detroit: Become Human" von dem Entwicklerstudio Quantic Dream, das bereits "Heavy Rain" und "Beyond: Two Souls" exklusiv für die PlayStation 3 geliefert hat. Auch diese Games bieten euch eine interaktive Geschichte, die ihr selbst gestalten könnt. Für die PlayStation 4 sind diese Titel ebenso erschienen – mit leicht verbesserter Grafik. Habt ihr diese Games noch nicht gezockt, könnt ihr mit ihnen daher gut die Zeit überbrücken, bis "Detroit: Become Human" am 25. Mai 2018 erscheint. Wir konnten das Spiel bereits im vergangenen Jahr antesten.