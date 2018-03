"Detroit: Being Human" hat ein Erscheinungsdatum

Die hübsche Grafik von "Detroit: Being Human" könnte die PS4 an ihre Leistungsgrenzen bringen

Endlich hat das exklusive PlayStation 4-Spiel "Detroit: Being Human" einen Erscheinungstermin. Demnach werden die ersten von euch wohl vor die Konsole steigen, wenn es draußen wieder warm wird. Es handelt sich bei dem Game um einen der großen Titel für die PS4, die schon seit geraumer Zeit in Entwicklung sind.

Der Science-Fiction-Thriller war über die Jahre bereits auf mehreren Spielemessen vertreten, es gab zwar jedes Mal neues Material zu sehen, doch einen Termin hat Entwickler Quantic Dream bislang nicht genannt. Nun hat sich das geändert: Schon am 25. Mai 2018 ist es so weit, dann könnt ihr "Detroit: Being Human" laut PlayStation Blog endlich spielen.

Androiden und die Menschlichkeit

In "Detroit: Being Human" übernehmt ihr die Kontrolle über mehrere Figuren, deren Geschichten sich überschneiden. Das Ganze spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Androiden existieren. Allerdings sind die künstlichen Wesen die Sklaven der Menschen. Mit der Zeit entwickeln sie dennoch Gefühle und wünschen sich die Freiheit. Ob es zu einer brutalen Revolution der Androiden kommt, habt ihr dann mit eurem PlayStation-4-Controller selbst in der Hand. Einen ersten Eindruck von dem Top-Titel konnten wir uns bereits im August 2017 verschaffen.

Bei dem Game handelt sich um einen interaktiven Film, alle eure Entscheidungen beeinflussen die Handlung und haben Einfluss auf die Entwicklung der Charaktere. Für Quantic Dream ist das definitiv kein Neuland: Das Studio hat zuvor bereits die Spiele "Heavy Rain" und "Beyond: Two Souls" für die PlayStation 3 veröffentlicht. Beide Titel erzählen spannende Geschichten, die ihr beeinflussen könnt. Falls ihr euch die Wartezeit auf "Detroit: Being Human" verkürzen wollt, könnt ihr sie auch auf der PlayStation 4 anzocken – es existieren entsprechende Portierungen mit aufgehübschter Grafik. Ein weiterer Anspieltipp aus diesem Genre: "Until Dawn".