Deutschland vs. Schweden: So seht ihr das Schicksalsspiel im WM-Livestream

Für die DFB-Elf ist es erst das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft 2018, doch in der Partie Deutschland gegen Schweden geht es für den Weltmeister schon um alles. Wie ihr live dabei seid, lest ihr hier.

Nach der 0:1-Pleite gegen das Team aus Mexiko steht die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft bereits mit dem Rücken zur Wand. Gegen Schweden muss dringend ein Sieg her, um die Chancen aufs Weiterkommen in die KO-Phase und somit auf die mögliche Titelverteidigung zu wahren. Einfach wird es nicht, denn Schweden konnte sich, auch ohne Superstar Zlatan Ibrahimovic, im ersten Spiel gegen Südkorea mit 1:0 durchsetzen. Das Duell verspricht jede Menge Spannung und Dramatik pur.

Deutschland - Schweden live im TV und auf dem Smartphone verfolgen

Zum Glück meint es der Spielplan gut mit den Fans. Denn die Partie findet am Samstag, dem 23. Juni 2018, um 20:00 Uhr statt und wird von der ARD live im Free TV übertragen. Gehört ihr zu den Unglücklichen, die um die Uhrzeit nicht vor dem Fernseher oder auf der Fanmeile sein können, müsst ihr nicht zwingend in die Röhre gucken.

Schließlich läuft das Spiel auch als Livestream in der App "ARD Mediathek". Die gibt es für Android und iOS. Zusätzlich könnt ihr auf TV-Apps von Drittanbietern wie Magine oder Waipu.tv ausweichen. Waipu.tv verspricht sogar, dass die WM über die App nur mit einer geringen Verzögerungen im Vergleich zum TV-Signal übertragen wird. Das ist bei anderen Streaming-Angeboten oft ein Nachteil. Während die Nachbarn schon jubeln, ist bei euch der Elfmeter noch nicht einmal gepfiffen worden. Anders als etwa die ARD-App ist dieser Service allerdings nicht kostenlos. Nach einer Probezeit fallen Gebühren an.

