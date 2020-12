Deutschlands Handy-Netze im Test: o2 ist die große Überraschung

Der günstigste Handy-Tarif ist wenig wert, wenn die Netz-Qualität nicht stimmt. Genau die nimmt das Magazin connect jedes Jahr unter die Lupe. 2020 fällt das Fazit generell positiv aus: Egal, bei welchem der drei großen Anbieter ihr seid – es gibt kaum Anlass zur Kritik. Den größten Fortschritt hat o2 gemacht, auch wenn der Gesamtsieg an einen anderen Netzbetreiber gegangen ist.

Das beste Handy-Netz hat laut connect die Telekom. Eine große Überraschung ist das allerdings nicht. Auch im letzten Jahr durfte sich der Anbieter aus Bonn über den ersten Platz im Netz-Test freuen. Allerdings rückt die Konkurrenz dem Platzhirsch allmählich auf die Pelle: Sowohl Vodafone als auch o2 konnten gehörig Boden gut machen. Die Telefónica-Marke hat sich im Vorjahresvergleich am stärksten verbessert. Zur Belohnung erhält o2 erstmals überhaupt das Prädikat "sehr gut" von connect – wie die beiden Mitbewerber.

o2 hat aufgeholt: Große Sprünge seit 2017

Für o2 ist das "sehr gute" Ergebnis im connect Netz-Test ein bemerkenswerter Erfolg, wenn man bedenkt, wo der Netzbetreiber herkommt. Damit ist nicht etwa Teléfonicas Heimatmarkt Spanien gemeint, sondern die Aufholjagd, die der Netzbetreiber in den vergangenen Jahren hingelegt hat. 2017 noch bewertete connect das o2-Netz lediglich mit "ausreichend". Seitdem hat sich o2 Jahr für Jahr um eine Note verbessert – und ist nun auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. "Diese Leistung hat besondere Anerkennung verdient", findet connect und geht davon aus, dass das Rennen um das beste Handy-Netz "in Zukunft richtig spannend" wird.

Telefonieren klappt in allen Netzen prima

Telefonieren lässt sich laut connect in allen drei Netzen sehr gut – vor allem in Städten. Im Auto komme es teilweise zu Einschränkungen, die bei der Telekom am geringsten ausfielen, aber generell nicht allzu schwerwiegend seien. Im Zug dagegen gebe es für Kunden aller drei Anbieter wenig Grund zur Freude. Ein Hoffnungsschimmer sei aber zu erkennen: Ganz so schlimm wie im Vorjahr ist es dann wohl doch nicht gewesen.

Surfen und Videostreams: Netzausbau trägt Früchte

Schnelles und stabiles Internet ist heutzutage wohl mit das wichtigste Qualitätsmerkmal eines guten Handy-Netzes. Die Telekom habe zwar immer noch die Nase vorn, doch der ambitionierte Netzausbau von o2 trage nun "eindeutig" Früchte." Die deutlichen Zuwächse, die Telefónica in diesem Bereich erzielen konnte", haben connect durchaus überrascht.

Was das mobile Internet in ländlichen Regionen angeht, konnten sowohl o2 als auch Vodafone den Abstand zur Telekom verringern. Doch insgesamt herrsche in Deutschland diesbezüglich generell Nachholbedarf. Insbesondere auf Zugfahrten: Hier sei das Surfen und Streamen in keinem deutschen Handy-Netz ein Vergnügen. Bei der Telekom und o2 klappe das jedoch immerhin besser als bei Vodafone.

5G: Netzausbau schreitet voran

Die 5G-Abdeckung steckt hierzulande bekanntlich noch in den Kinderschuhen. Die Verbreitung sei derzeit lediglich bei der Telekom "recht groß". Vodafone und o2 dagegen stünden erst am Anfang des Netzausbaus mit dem schnellen mobilen Internet. Allein Vodafone liegt offenbar mit großem Abstand hinter der Telekom. Bei Telefonica sei der 5G-Start hingegen zu spät für eine Berücksichtigung im Netz-Test erfolgt. Ein aussagekräftiger Vergleich in dieser Disziplin wird also erst nächstes Jahr möglich sein.

Dem Test zufolge liegen die Anbieter in fast allen Kategorien jedenfalls nun so nah beieinander, dass es fast schon egal ist, für welchen Provider ihr euch entscheidet. Das könnte auch frischen Wind in die Preisgestaltung der Anbieter bringen.