“Diablo 3" für die Nintendo Switch? Blizzard spielt mit den Fans

Womöglich könnt ihr bald in "Diablo 3" erneut gegen die Kreaturen der Hölle in die Schlacht ziehen: Entwickler Blizzard portiert sein erfolgreiches Action-Adventure angeblich für die Nintendo Switch. Ein Teaser liefert nun Hinweise auf die Umsetzung – doch schon zuvor gab es Gerüchte zu diesem Thema.

Blizzard hat auf Twitter ein kurzes Video veröffentlicht, das übersetzt mit den Worten "Schöne Träume" versehen ist. Erkennbar ist der Kopf vom Höllenfürsten Diablo selbst – als kleine Steckdosenlampe. Im Clip wird diese ein- und ausgeschaltet. Was zunächst recht belanglos klingt, könnte allerdings auf eine Umsetzung von "Diablo 3" für die Nintendo Switch hindeuten.

Schalter bedeutet Switch

Zumindest gehen viele Fans in den Kommentaren davon aus, dass sich hinter dem Clip eine entsprechende Andeutung verbirgt. An der Theorie könnte etwas dran sein: Damit die Lampe an- und ausgeht, wird nämlich ein Schalter betätigt – im Englischen ein "Switch". Es wäre also tatsächlich möglich, dass das Video ein Hinweis auf eine Version für die Nintendo Switch ist.

Im Februar 2018 hat ein Gaming-Journalist bereits behauptet, dass Blizzard an "Diablo 3" für die Nintendo Switch arbeitet. Mit der Portierung ist es angeblich sogar möglich, dass mehrere Spieler lokal gemeinsam spielen können – und zwar jeder mit seiner eigenen Switch.

Blizzard ist generell dafür bekannt, kommende Spiele oder Neuerungen für Games vor der großen Enthüllung anzuteasern. So hat der Entwickler etwa schon häufiger Hinweise auf noch kommende Charaktere für den Multiplayer-Shooter "Overwatch" gestreut. Vielleicht folgt daher schon bald tatsächlich eine Ankündigung von "Diablo 3" für die Nintendo Switch.