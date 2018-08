"Diablo 3" kommt auf die Switch: Das enthält die "Eternal Collection"

Nun ist es offiziell: Blizzard hat "Diablo 3" für die Nintendo Switch bestätigt. Nutzer der Hybrid-Konsole können sich also endlich auf das beliebte Action-RPG freuen. Das Game wird in der "Eternal Collection" erscheinen – und die ist prall gefüllt.

In "Diablo 3: Eternal Collection" stecken das Grundspiel, die Erweiterung "Reaper of Souls" und das Paket "Rückkehr des Totenbeschwörers" sowie alle Patches. "7 Klassen, 5 Akte und ganze Saisons voller Dämonenmetzelei", fasst Blizzard zusammen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen genauen Termin gibt es bislang nicht.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Huhn Cucco darf nicht fehlen

Zudem wird es für die Nintendo Switch exklusive Bonus-Inhalte geben, die an "The Legend of Zelda" angelehnt sind: Gratis als Gefährten gibt es das Huhn Cucco , einen Triforce-Porträtrahmen und ein exklusives Transmogrifikationsset. Mit diesem könnt ihr mit eurem Charakter die imposante Phantomrüstung von Ganondorf tragen. Dazu kommen die dekorativen Flügel "Echo der Maske".

Das Game könnt ihr mit Freunden gemeinsam im Multiplayer spielen. Dazu teilt ihr entweder den Bildschirm eurer Konsole oder verbindet mehrere Geräte kabellos miteinander. Alternativ nutzt ihr den Online-Mehrspielermodus. Für diesen wird allerdings der Dienst Nintendo Switch Online benötigt. Bis zu 4 Spieler können gleichzeitig zocken. Die Steuerung erfolgt über die Joy-Con- oder Pro-Controller und soll "reaktionsgenau" auf die Hybrid-Konsole angepasst sein.

Wirklich überraschend erreicht uns die Nachricht nicht. Das Magazin Forbes veröffentlichte die News versehentlich bereits gestern. Reddit-Nutzer hielten den Bericht aufmerksam fest, bevor er wieder von der Webseite verschwand und teilten die Informationen über "Diablo 3" für die Nintendo Switch im Internet.