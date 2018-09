"Diablo 4": Ankündigung womöglich Anfang November

Der Engel Tyrael spielte schon in "Diablo 2" und "Diablo 3" eine große Rolle – sehen wir ihn auch in "Diablo 4"?

Experten gehen wohl davon aus, dass wir schon bald etwas über "Diablo 4" hören werden: Anfang November 2018 findet mit der BlizzCon eine wichtige Spielemesse statt. Im Rahmen der Veranstaltung könnte Blizzard den Titel endlich enthüllen. Zudem könnte es noch weitere große Highlights geben.

Das Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs erwartet offenbar, dass Blizzard auf der diesjährigen BlizzCon große Neuankündigungen vornimmt und der Preis für eine Aktie des Unternehmens dementsprechend stark ansteigt. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die von dem Finanzdienstleister stammen soll und in den Reddit-Foren aufgetaucht ist. Im Detail ist dort vermerkt, dass neben "Diablo 4" die Ankündigung von einem neuen Mobile-Game erwartet wird, das im Universum von "Diablo" oder "World of Warcraft" angesiedelt ist. Zudem sei eine Erweiterung zu "Overwatch" möglich.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

"Diablo" auf fast allen Plattformen

So langsam dürfte es Zeit für einen neuen Ableger der "Diablo"-Reihe sein, sofern sich Blizzard nicht wieder zu viel Zeit lässt. "Diablo 3" ist bereits im Jahr 2012 erschienen – 12 Jahre nach dem zweiten Teil. Seitdem hat es das Spiel auf nahezu alle Plattformen geschafft. Selbst für die Nintendo Switch kommt eine Portierung, wodurch die Reihe wieder generell im Gespräch ist. Die Aufmerksamkeit könnte Blizzard nun dafür nutzen, "Diablo 4" zu präsentieren.

Eine echte Erweiterung für "Overwatch" dürfte ebenso für viel Aufsehen sorgen. Bislang hat Blizzard neue Inhalte kostenlos nachgereicht und so etwa weitere Helden in den Titel eingebaut. Ob der Entwickler tatsächlich ganz große Neuankündigungen plant, erfahren wir dann am 2. November, wenn die BlizzCon 2018 startet. Bis dahin solltet ihr die Gerüchte skeptisch betrachten: Es ist nicht einmal geklärt, ob die Prognose zu "Diablo 4" und Co. tatsächlich von Goldman Sachs stammt.