Die 80er haben angerufen: "RoboCop" bekommt eine Fortsetzung

Die beiden Fortsetzungen und das Remake von "RoboCop" konnten nicht überzeugen, das Original zählt jedoch zweifellos zu den besten Science-Fiction-Filmen der 80er Jahre. Der Klassiker ist daher noch immer gefragt, weshalb Drehbuch-Autor Edward Neumeier aktuell ein neues Skript schreibt.

Die Leute würden an dem wortkargen Cyborg im Polizeidienst noch immer großes Interesse zeigen, sagt Neumeier im Gespräch mit dem Magazin "Zeitgeist". Er arbeite daher mit den Filmproduzenten von MGM an einer neuen Version.

Passendes Produkt o2 Free Serien Special

Zurück zur alten Schule

Der 60-Jährige betonte, er dürfe nicht allzu viel verraten, kündigte aber an, man wolle wieder zu den Wurzeln zurückkehren. "Es gab einige andere 'RoboCop'-Filme und zuletzt auch ein Remake und ich würde sagen, dieser Film wird zu dem alten 'RoboCop' zurückgehen, den wir alle lieben", weckt Neumeier Hoffnungen. "Es wird eine Fortsetzung des ersten Films. Ich denke, es wird eher so ein Old-School-Ding."

Laut dem Drehbuchautor werde der neue (alte) "RoboCop" nicht an das Remake aus 2014 anknüpfen, in dem Joel Kinnaman die Hauptrolle spielte. Der Streifen bekam nur durchschnittliche Kritiken. Auch die beiden Fortsetzungen des Originals werden wohl außen vor gelassen. "RoboCop 2" (1990) und der letztendlich von Kritikern zerrissene dritte Teil (1993) konnten nicht an den ursprünglichen Erfolg aus 1987 anknüpfen. Neue Filme zu Klassikern aus den 80er Jahren liegen aktuell im Trend. Arnold Schwarzenegger wird ab Juli 2019 in "Terminator 6" zu sehen sein und auch "Crocodile Dundee" kommt wieder auf die Leinwand.