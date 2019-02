Die App-Stores haben eine neue Nr 1: Welche App ist gefragter als WhatsApp?

Welche App könnte gefragter sein als der beliebteste aller Messenger, WhatsApp, das wichtigste Video-Portal, YouTube, oder die soziale Medien Instagram, Facebook, Snapchat und Co.? Etwa die Navi-App Google Maps? Nein, die ist es auch nicht. Der App-Renner hilft euch, Geld zu sparen – und ihr werdet es lieben. Zumindest dem Slogan nach.

Tatsächlich ist die Nummer-eins-App im Google Play Store eine für Sparfüchse. Im Apple Play Store belegt sie nach der H&M-App an erster Stelle direkt den zweiten Platz. Die Rede ist von der McDonalds-App. So weit, so verblüffend. Was soll daran besonders sein? Die App, die die Sparmenü-Coupons ergänzt, gibt es doch schon seit geraumer Zeit.

McDonalds lockt mit dem Oster-Countdown

Seit dem 21. Februar bietet der Fastfood-Riese mit der App allerdings jeden Tag ein neues Sparhäppchen an. Das Ganze funktioniert als Oster-Countdown und läuft noch bis zum 24. März. Bis dahin bekommt ihr gefragte McDonalds-Klassiker wie den Big Mac, einen Milchshake oder McFlurry-Eis für einen Euro. Je nach Tages-Deal gibt es auch mal eine kleine Cola oder Pommes über die App gratis dazu.

Falls ihr jetzt heiß auf Burger oder neugierig geworden seid, könnt ihr die McDonalds-App kostenlos für Android oder iOS auf euer Smartphone laden und dort auch das nächste McDonalds-Restaurant finden. Für alle, die nach dem Fastfood-Menü ein schlechtes Gewissen plagt, bietet die auch die Möglichkeit, die Nährwerte und Kalorien der Produkte einzusehen.

Mit dem Oster-Countdown der McDonalds-App bekommen Nutzer bis Ostern täglich neue Sparangebote. (© 2019 McDonalds)

Oster-Gewinnspiel und weitere App-Features

Wer auf die Sparangebote zugreifen möchte, muss sich allerdings registrieren. Als registrierter App-Nutzer kann man zusätzlich auch an einem großen Gewinnspiel teilnehmen – als Preise winken beispielsweise Smartphones, Playstation-4-Konsolen, Kopfhörer, Kameras, Rucksäcke und mehr. Wie immer ist das Einlösen der digitalen Coupons nur in teilnehmenden McDonalds-Restaurants möglich.

Die Liste der teilnehmenden Schnellrestaurants sowie alle weiteren Bedingungen zum Einlösen findet ihr unter den Coupondetails in der App. Übrigens könnt ihr inzwischen in einigen McDonalds auch schon mobil über die App euer Essen bestellen und bezahlen: Eine Liste der teilnehmenden McDonalds-Restaurants liefert ebenfalls die App. Eine VISA- oder Mastercard-Card ist hier Voraussetzung und die Bestellfunktion funktioniert nur in der Nähe eines teilnehmenden Schnellrestaurants.