Die beliebtesten Weihnachtssongs auf Spotify

Wham! ist nicht auf Platz eins: Spotify hat bekannt gegeben, welche Weihnachtssongs in diesem Jahr am häufigsten gestreamt wurden. Die Nummer eins 2017 ist dabei auch das insgesamt am häufigsten abgerufene Weihnachtslied bei dem Streaming-Dienst.

Auf Platz fünf der beliebtesten Weihnachtssongs landete bei Spotify in diesem Jahr Araina Grande mit dem Titel "Santa Tell Me", wie Business Insider berichtet. Auf Platz vier befindet sich der Song "Mistletoe" von Justin Bieber, von dem Weihnachtsalbum "Under the Mistletoe", das 2011 erschienen ist. Den dritten Platz belegt 2017 Michael Bublé mit "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas".

Ältere Menschen bevorzugen Elvis

Auf Platz zwei findet sich bei Spotify ein Song wieder, den vermutlich die Meisten an der Spitze der Top Fünf von Weihnachtsliedern erwarten: Wham! mit "Last Christmas" – ein Lied, das entweder gehasst oder geliebt wird. Auf Platz eins landet 2017 stattdessen Mariah Carey mit "All I Want for Christmas Is You". Der Song ist gleichzeitig mit 217 Millionen Streams weltweit der bislang populärste Weihnachtssong aller Zeiten.

Die beliebtesten Weihnachtslieder unterscheiden sich nach Alter: In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen beispielsweise ist "Mistletoe" am populärsten. Auf Platz eins der 55- bis 64-Jährigen hingegen findet sich das Lied "I'll Be Home for Christmas" wieder, interpretiert von Joy Williams. Spotify-Nutzer, die älter als 65 sind, hören diesen Song ebenfalls sehr gerne – allerdings lieber von Elvis Presley.