Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die beste Zeit also, um sich die beliebtesten YouTube-Videos des Jahres 2018 anzuschauen. Google hat nun eine Liste mit den Top-Clips veröffentlicht.

Unter den offiziellen Musikvideos haben Nutzer in Deutschland besonders eines bevorzugt: Olexesh mit "Magisch feat. Edin" hat die Spitzenposition auf YouTube erreicht. Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Clips liegen Capital Bra und UFO361 mit dem Song "Neymar". Der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Vladislav Balovatsky besetzt übrigens auch die Plätze 3, 4, 6 und 10. Der Künstler hat es übrigens auch unter die beliebtesten Musiker des Jahres 2018 von Spotify geschafft.

Frauen an der Spitze

Als nächstes sind die beliebtesten YouTube-Musikvideos 2018 an der Reihe, die von professionellen YouTubern (YouTube Creators) stammen. Hier steht Katja Krasavice mit "Sex Tape" in der Gunst der Nutzer ganz oben. Der "Ramos-Song" des Sportsatire-Formats WUMMS hat zwar deutlich mehr Aufrufe als die Spitzenreiterin, aber laut YouTube offenbar nicht aus Deutschland. Den dritten Rang belegt Julien Bam mit "Der Sandmann feat. Dagi Bee". Auf dem vierten Platz ist es genau umgekehrt: Hier folgt Dagi Bee mit "Diss feat. Julien Bam". Da haben sich zwei gefunden.

Kommen wir nun abschließend zu jenen Videos, die nicht in die Kategorie "Musikvideos" fallen. Hier hat Bibi von BibisBeautyPalace den Olymp erklommen. Allerdings nicht mit einem Schmink-Tipp oder Styling-Tutorial. Stattdessen ist es Bibis gut dreiminütiger "Wir bekommen ein Baby"-Clip. Eines der unzähligen Videos über ihre Schwangerschaft hat es auch noch auf den dritten Platz geschafft – offenbar hat es den Nutzern also gefallen, dass die YouTuberin mehr als nur Schmetterlinge im Bauch hat. Das in dieser Rubrik am zweitmeisten geklickte YouTube-Video 2018? Die Höhepunkte des 2:1 Sieges der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schweden.