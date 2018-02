Die besten "Star Wars"-Podcasts: "Zuhören du musst, junger Padawan!"

Yoda: Grammatik nicht so seine Stärke ist, aber süß er aussieht.

Hätte Yoda ein Smartphone, er würde euch ganz sicher andächtig ein paar "Star Wars"-Podcasts ans Herz legen. Da das leider nicht der Fall ist, erteilen wir die gut gemeinten Ratschläge.

Wenn ihr diesen Artikel angeklickt habt, dann habt ihr "Star Wars: Die letzten Jedi" sicherlich schon gesehen. Macht nichts, bekanntlich ist das "Star Wars"-Universum ja nahezu unendlich, und so widmen wir uns heute dem Kosmos der passenden Podcasts. Die könnt ihr euch über Podcast-Apps oder im App Store herunterladen.

"Radio Tatooine": Ein Planet voller "Star Wars"-Nerds

Diese Internetcommunity hat sich komplett "Star Wars" verschrieben und allen Themen, die das mit sich bringt. Hier findet ihr alle relevanten News, einen Buchclub und natürlich eine eigene Podcast-Sektion. Hier wird fleißig diskutiert: über Neues aus dem "Star Wars"-Universum, über das die Macher der Seite einmal pro Woche in aller Ausführlichkeit diskutieren. Außerdem könnt ihr hier natürlich auch selbst mit anderen Fans aus der Galaxis über Luke, Leia und Co. fachsimpeln.

"Antenne Alderaan": Besessen von Details

Hättet ihr's gewusst? Der grün-blaue Planet, in dem sonst eher Schneeeulen und Thranta gemütlich leben, hat auch einen eigenen Podcast. Dieser hat sich bei Fans der Macht einen hohen Stellenwert ergattert, denn sie überzeugen durch eine beispiellose Detailverliebtheit. Diese erfordert Zeit: Manche der Podcasts sind über 90 Minuten lang und beschäftigen sich mit allen möglichen Themen, die Möchtegern-Jedis und Anhänger der Dunklen Seite der Macht gleichermaßen interessieren. So findet ihr neben Themen wie Traileranalysen auch Podcasts, die sich mit einzelnen Details wie Kampfstilen von Figuren oder der Lebensweise auf bestimmten Planeten beschäftigen.

"Rebelforce Radio": Ein Radiosender einer weit, weit entfernten Galaxie

Wenn nicht nur die Macht mit euch ist, sondern auch die englische Sprache, dann solltet ihr euch unbedingt mal "Rebelforce Radio" anhören. Die Idee hinter dem Fan-Projekt: Wie würde sich wohl ein Radiosender anhören, der sein Sendegebiet in einer weit, weit entfernten Galaxie hat? Genau so hören sich die Podcast-Sendungen auch an. Nebst der Haupt-Radiosendung der beiden Website-Gründer, die von "TechInsider" zu zwei der "Weltweit größten Star Wars-Fans" ernannt wurden, gibt es noch neun weitere Formate, welche sich allerlei Unterthemen widmen.

