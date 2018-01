Die Drachen in "Game of Thrones" sind eigentlich sexgeile Schildkröten

Warnung: Wenn ihr das lest, nehmt ihr die Drachen von "Game of Thrones" nicht mehr ganz so ernst. Versprochen.

Habt ihr je drüber nachgedacht, welche Geräusche Drachen, wenn es denn welche geben würde, machen würden? Wir jedenfalls haben uns damit keine Sekunde beschäftigt, bis wir zufällig auf ein Radio-Interview mit Paula Fairfield stießen. Sie ist die Sound Designerin bei "Game of Thrones" und somit auch für die akustische Untermalung der Drachen verantwortlich. Und auch wenn Daenerys ihre Drachen als ihre Kinder bezeichnet: Zumindest das Geräusch, das Drogon macht, ist alles andere als kindlicher Natur.

Lüsterne Stimmen aus dem Tierreich

Fairfield erzählt, dass die "Stimmen" der Drachen aus dem Tierreich stammen. Sie sind zusammengestellte Kompositionen aus kreischenden Vögeln, Insekten und Reptilien. Doch sie sollen auch den Charakter von Daenerys' Drachen unterstreichen: "Sie hat [Drogon] nach Khal Drogo benannt, ihrem verstorbenen Ehemann, also ist Drogon so etwas wie ihr Liebhaber. Er pfeift die ganze Zeit hinterher, pfeift ihrem Hintern nach und sagt damit "Ooh Baby!" Also bediente sich Fairfield eines ganz besonderen Sounds aus dem Tierreich: Riesenschildkröten, die Sex haben. "Wann immer ihr also den Ruf von Drogon hört, sind es Riesenschildkröten, die Sex haben. Das Stöhnen des Männchens wurde, mit einiger Arbeit und Anpassungen, die Basis für Drogons Schnurren [gegenüber Daenerys]." Des weiteren hat Fairfield offenbar bemerkt, dass einige Zuschauer bei dem Geräusch kichern, ohne zu wissen warum. Drogon hat also amouröse Intentionen gegenüber Daenerys.

Den Machern von "Game of Thrones" sei es wichtig, dass die mystischen Drachen auch eine irdische Seite haben und ihre Verbindung zu Daenerys hörbar und sichtbar ist: "Sie sind sehr kraftvoll, sie können sehr angsteinflößend sein und sehr zerstörerisch," so Fairfield. "Aber das Magische an 'Game of Thrones' sind die intimen Szenen, die das Herz erweichen und euch näher an die Charaktere führen." Geile Schildkröten also. Schaut euch mal diese Szene an, ohne an Schildkröten zu denken.

Majestätische, geile Riesenschildkröten erheben sich in die Lüfte

Ab jetzt, liebe Leute, denkt daran: Jedes Mal, wenn sich Drogon, majestätisch in die Lüfte erhebt: Es ist eine geile Schildkröte, die ihren Panzer lustvoll gegen den eines Weibchens knockt und lüsterne Sphären erklimmt. Jedes Mal, wenn der mächtige Drogon zur Rettung eilt und sein markerschütternder Schrei die Gesichter der Feinde gefrieren lässt: Geile Schildkröte will Sex! Wenn Daenerys "Dracarys!" ruft, antwortet eine geile Schildkröte, dass sie Sex will. Die Szene, in der Bronn auf Drogon zielt und ihn verletzt: Geile Schildkröte wird beim Sex gestört.

Geile Schildkröte, geile Schildkröte, geile Schildkröte. Viel Glück dabei, dieses Bild jemals wieder aus eurem Gehirn zu löschen.

Eine Erleichterung ist die Tatsache, dass die Macher der Serie beim Casting der geilen Riesenschildkröte eine geeignete geile Riesenschildkröte gefunden haben. Stellt euch mal vor, dieses Kerlchen hier wäre der Sound-Geber gewesen:

