Die ersten Smartphones mit Kamera-Loch im Display erscheinen noch 2018

Samsung hat uns schon im Oktober während einer Veranstaltung in China einen winzigen Ausblick auf das neue Galaxy A8s gewährt. Huawei zog einen Monat später mit Teaser-Material zum Nova 4 nach. Nun wird immer deutlicher, dass offenbar beide Geräte mit ihrem besonderen Design noch vor dem Jahreswechsel vorgestellt werden.

Neuesten Informationen zufolge soll das Galaxy A8s nämlich schon am 10. Dezember 2018 präsentiert werden. Nur eine Woche später, am 17. Dezember werde das Huawei Nova 4 folgen. Dies geht aus einem Tweet des Leak-Spezialisten Ice Universe hervor, der in der Vergangenheit bereits mit Leaks zu Geräten von verschiedenen Herstellern richtig lag. Der Termin für das Huawei-Event ist auch einem Beitrag auf dem offiziellen Weibo-Kanal des Herstellers zu entnehmen. Samsung hat das Datum hingegen noch nicht bestätigt.

Wenn die Notch noch zu groß ist

Sowohl das Galaxy A8s als auch das Huawei Nova 4 setzen auf ein neues Design für die Smartphone-Vorderseite. Beide Geräte sollen den Teasern zufolge höchstens hauchdünne Ränder und auch keine Notch wie das Huawei Mate 20 Pro besitzen. Die Besonderheit ist aber die Unterbringung der Frontkamera. Sie soll statt in einer Notch in der oberen linken Ecke platziert sein. Anstelle eines breiten Streifens am Bildschirmrand würde sie damit also nur einen kleinen Fleck der Anzeigefläche des Displays belegen.

Wer sich am Notch-Design des vergangenen Jahres gestört hat und immer weniger Alternativen vorfand, kann also vielleicht schon sehr bald aufatmen. Echte High-End-Geräte werden allerdings beide Smartphones nicht sein. Bisherigen Gerüchten zufolge sollten sie eher der oberen Mittelklasse angehören.