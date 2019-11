Was haben die Sony WF-1000XM3, AirPods Pro und Huawei FreeBuds 3 gemeinsam? Richtig: Das alles sind True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Samsung hängt hier noch hinterher – könnte aber bald nachziehen: mit den Galaxy Buds 2.

Während die neuen Apple AirPods und die Sony-Kopfhörer schon erhältlich sind und die FreeBuds 3 heute in den Vorverkauf gehen, kann es mit Samsung noch ein bisschen dauern. Das Online-Portal SamMobile will jedenfalls wissen, dass die Südkoreaner an einem Nachfolger für die Galaxy Buds arbeiten – ob die dann "Galaxy Buds 2", "Galaxy Buds 2020" oder ähnlich wie die neuen AirPods "Galaxy Buds Pro" heißen, ist jedoch noch nicht klar.

Allerdings hat SamMobile wohl noch tiefer gegraben und vermutet einige interessante Features für die In-Ear-Nachfolger. So soll es sie in Schwarz, Weiß, Blau und Pink geben – allerdings kann sich die Farbauswahl noch ändern. Außerdem sollen die Galaxy Buds Nachfolger mit 8 Gigabyte internem Speicher kommen. Doch ob ihr da wirklich eure Musik direkt aufspielen könnt, ist noch unklar. Denn auch die aktuellen Samsung-Kopfhörer wurden mit 8 Gigabyte Speicher entwickelt – haben allerdings nichts an Bord.

Kommen die Galaxy Buds 2 mit Noise Cancelling?

Die Galaxy Buds kommen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und sitzen dank zusätzlicher Vorrichtung fest im Ohr. Im Vergleich zur Konkurrenz können sie mit gutem Sound überzeugen und sind zu einem günstigen Preis von knapp 150 Euro zu haben.

Eine der größten Neuerungen aktueller In-Ear-Kopfhörer ist das Noise Cancelling, also könnte Samsung das Feature auch in den Nachfolgern der Galaxy Buds verbauen. Sollte Samsung ein ähnlich attraktives Preisniveau erreichen, müssen sich AirPods Pro und Co. warm anziehen.

Wann ist das Release der Galaxy Buds Nachfolger?

Stellt sich nur noch die Frage, wann die Galaxy Buds 2 auf den Markt kommen. Da die aktuellen Kopfhörer zusammen mit der Galaxy S10-Serie im Februar eingeführt wurden, kann es gut möglich sein, dass der Nachfolger zusammen mit dem S11 vorgestellt wird.

Doch Samsung könnte uns auch überraschen, wie bei der Galaxy Watch Active 2, die schon sechs Monate nach dem Release des Vorgängers veröffentlicht wurden. Wir sind auf jeden Fall gespannt!