Die PlayStation 4 gibt es jetzt auch in Gold

Für die PlayStation 4 bricht offenbar ein goldenes Zeitalter an: Sony wird die schlanke Ausführung der Konsole für kurze Zeit in der Farbe Gold anbieten. Zumindest in den USA ist das Modell sogar günstiger als die vergleichbare Ausführung in Schwarz. Es startet in Kürze auch eine Rabatt-Aktion für Software und Zubehör.

Nur Tage nach den ersten Gerüchten hat Sony angekündigt, dass eine PlayStation 4 in Gold in die Händlerregale kommt, berichtet The Verge. Es handelt sich um eine "Limited Edition" der PS4 Slim, die nur zwischen dem 9. Juni und dem 17. Juni 2017 verfügbar sein soll. Der Preis für das Modell mit einer 1-TB-Festplatte liege bei 249 Dollar – offenbar 50 Dollar weniger, als Sony derzeit für die schwarze Slim-Variante mit 1 TB Speicher verlangt. Es ist jedoch möglich, dass Sony den Preis für die PlayStation 4 Slim in den nächsten Tagen auch generell reduziert.

Ob und zu welchem Preis die goldene Konsole in Deutschland erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem scheint es, als sei diese Farbvariante nur für das Slim-Modell geplant: Die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro kommt demnach vorerst nicht in einer "Limited Edition" auf den Markt.

Pünktlich zur anstehenden E3, der weltweit größten Spielemesse, startet Sony in Kürze eine Rabattaktion, die sich über einen Zeitraum von 9 Tagen erstreckt. Während der "Days of Plays" gibt es laut Boy Genius Report jeden Tag andere Spiele günstiger zu kaufen. Zubehör werde ebenfalls zum reduzierten Preis angeboten. Über welche Plattformen Ihr im Rahmen der Aktion neue Games oder Zubehör erwerben könnt, ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Ihr zumindest die Spiele-Angebote im PlayStation Store findet – sehr wahrscheinlich auch im deutschen Store.