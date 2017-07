Die Playstation 4 Pro gibt es bald in Weiß im Bundle mit "Destiny 2"

Schwarz ist Euch zu langweilig? Dann könnte diese Edition der Playstation 4 Pro etwas für Euch sein. Sony hat heute angekündigt, dass pünktlich zum Release des SciFi-Shooters "Destiny 2" eine weiße PS4 Pro erscheint.

Eine Woche vor dem Start der offenen Beta-Phase von "Destiny 2" lässt Sony die Katze aus dem Sack und zeigt seine Pläne mit einer weißen Ausgabe der PS4 Pro. Sony und Activision haben für den Launch von "Destiny 2" ein Bundle vorbereitet. Neben der PS4 Pro in "Glacier White", wie die Farbe genannt wird, bekommt Ihr auch einen dazu passenden, weißen Controller sowie eine Blu-ray-Ausgabe des Spiels und einen Gutschein für zusätzliche Inhalte, unter anderem dem Erweiterungspass für "Destiny 2".

Limitierte Sonderedition

Wann und wo die Konsole erhältlich sein wird und was sie kostet, ist allerdings noch nicht bekannt. Das Bundle kommt aber definitiv auch nach Deutschland, das bestätigte Sony auf unsere Anfrage. Es wird demnächst möglich sein, die weiße PS4 Pro vorzubestellen. Wer eine haben möchte, sollte sich beeilen, denn es wird nur eine begrenzte Stückzahl der besonderen Edition geben.

Die Kooperation zwischen Sony und Activision bedeutet für alle Playstation 4-Spieler aber noch mehr: Bonusinhalte werden als erstes den PS4-Spielern zur Verfügung gestellt, erst später auch den Gamern auf anderen Plattformen. Dazu zählt eine kompetitive Multiplayer Map, eine drei Spieler kooperative Mission, ein neues Schiff und spezielle Ausrüstung sowie eine exotische Waffe.

"Destiny 2" erscheint am 6. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One. Später kommt das Spiel auch auf den PC. Am 18 Juli startet der offene Betatest auf der Playstation 4 für Vorbesteller. Am 19. Juli geht es auf der Xbox One für Vorbesteller los. Für alle anderen Konsolenspieler ist die Betateilnahme ab 21. Juli möglich. PC-Spieler dürfen das Spiel zum ersten Mal im späten August ausprobieren.