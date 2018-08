Die PlayStation 5 könnte bereits 2019 erscheinen

Die Gamescom 2018 naht und Spieler warten gespannt auf neue Titel für PS4 und PlayStation 4 Pro. Gleichzeitig gibt es aber auch zur PlayStation 5 Neuigkeiten: Ein Analyst aus Japan sieht Anzeichen dafür, dass Sony die neue Konsolengeneration bereits Ende 2019 auf den Markt bringen will.

Der Wirtschaftsexperte Hideki Yasuda von Ace Economic Research leitet seine Annahme laut eines Berichts von Dualshockers von Sonys finanzieller Performance ab. Demnach erwarte er das Erscheinen der PlayStation 5 für Ende 2019. Gleichzeitig merkt er aber an, dass Engpässe in der Produktion für elektronische Komponenten sich negativ auf den Termin auswirken könnten.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Autos und Smartphones sind schuld

Im Detail könnten demnach spezielle Keramikkondensatoren einen Flaschenhals für die großangelegte Herstellung der PlayStation 5 darstellen. Dem Bericht zufolge entstehe die Knappheit vor allem durch eine wachsende Nachfrage im Automobil- und Smartphone-Markt. Könne der Bedarf nicht ausreichend von Zulieferern gedeckt werden, würde dies den Verkaufsstart der PS5 womöglich verzögern. Zuletzt wurde in Prognosen das Jahr 2020 als wahrscheinlichster Zeitraum für das Erscheinen der PlayStation 5 angesehen.

Wie Yasuda weiter berichte, soll der große Erfolg von Sonys PlayStation-Sparte zuletzt nicht nur auf große Blockbuster-Titel wie "God of War", sondern auch auf "Fortnite" zurückzuführen sein. Laut des Analysten sei die Zahl an Mikrotransaktionen im Spiel mittlerweile so stark gestiegen, dass sie einen spürbaren Effekt auf den Umsatz von Sony ausüben.