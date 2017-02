Die Snap Spectacles sind jetzt frei erhältlich

Ab sofort muss man in den USA nicht mehr Schlange stehen, um die Spectacles von Snap zu kaufen. Nutzer können die Brille einfach online bestellen.

Wie schwierig es ist, an die Snapchat-Brille Spectacles zu kommen, mussten auch wir bei CURVED schon am eigenen Leib erfahren. Denn Snap verkaufte die stylischen Sonnenbrillen in den USA bislang über Snapbot genannte Verkaufsautomaten, die in unregelmäßigen Abständen in zufällig ausgewählten US-Städten auftauchten. Und auch wer über die Webseite des Herstellers einen Bot in seiner Umgebung ausfindig gemacht hatte, hatte keine Garantie, eine Brille zu ergattern. Verkauft wurde, bis der Automat nichts mehr hergab. Alle anderen gingen leer aus. Ich weiß, wovon ich rede. Denn so erging es mir, als ich in Las Vegas Anfang des Jahres leer ausging.

Spectacles für alle – in den USA

Nun ist das Zufallsprinzip aber (erstmal) Geschichte. Mit der Schließung des Pop-up-Stores in New York hat Snap begonnen, die Spectacles über die eigene Webseite zu verkaufen. Ein Exemplar kostet, wie im Snapbot, 129,99 US-Dollar. Im Paket liegen neben der Brille auch das gelbe Ladeetui und das schicke Ladekabel. Die Lieferzeit gibt Snap mit zwei bis vier Wochen an. Schmerzlich für Europäer wird ein Blick ins Kleingedruckte: "U.S. only", heißt es.

Tatsächlich kann man unter dem Punkt "Country" auch gar kein anderes Land auswählen. Die Tatsache, dass es diesen Punkt bei der Bestellung überhaupt gibt, deuten wir aber als Indiz dafür, dass Snap die Brille bald in andere Länder bringt. In Dokumenten für die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC sprach Snap zumindest von einer größeren Verbreitung der Spectacles. Dazu passt: Die Snapbots sind laut The Verge noch nicht eingemottet, sondern sollen weiterhin an überraschenden Orten auftauchen. Vielleicht ja demnächst am Hamburger Hafen.