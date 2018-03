Die Spice Girls planen angeblich animierten Superhelden-Film

Die Spice Girls kommen offenbar zurück – und sie haben nun Superkräfte. Angeblich will die Frauengruppe passend zu den aktuellen Kinotrends einen Superhelden-Film veröffentlichen. Dieser soll allerdings animiert sein. Dennoch könnte es nicht nur bei dem einen Projekt bleiben.

Eine anonyme Quelle will Variety über den animierten Superhelden-Film mit den Spice Girls informiert haben. Offenbar sollen alle Mitglieder der im Jahr 1994 gegründeten Girlgroup dabei sein: Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm und Geri Halliwell. Noch sei aber unklar, ob die Mädels sich selbst in dem Streifen spielen beziehungsweise sprechen werden.

Unsere Empfehlung o2 DSL M

Kommt ein ganzes Universum?

Klar sei: Die Spice Girls werden jeweils eine weibliche Superheldin vertonen, der Film soll dabei die Message "Frauenpower" zu den Zuschauern bringen. Jede von den Frauen gesprochene Figur verfügt anscheinend über eine Superkraft, die zu ihrer jeweiligen Persönlichkeit passt. Der anonymen Quelle zufolge seien die Sängerinnen von der Idee sehr angetan. Offenbar denken sie sogar darüber nach, ein ganzes Franchise aus dem Projekt zu machen – der wohl immer noch große Bekanntheitsgrad der Gruppe könnte durchaus dazu beitragen, dass daraus etwas wird.

Zuvor soll es bereits Gerüchte darüber gegeben haben, dass sich die Spice Girls wieder vereinen und gemeinsam auf Tour gehen. Bislang seien hier aber nur lose Gespräche geführt worden. Termine für eine solche Tour soll die zuständige Agentur CAA noch nicht geblockt haben. Auch für den animierten Superheldenfilm gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum. Ihr müsst euch also wohl noch gedulden, wenn ihr die Spice Girls im Kampf gegen das Böse sehen wollt. Womöglich können sie Kriminelle in dem Film mit Gesang betäuben oder in Grund und Boden tanzen? Welche Superkräfte fallen euch für die Mitglieder der Girlgroup ein?