Diese Alexa-App solltet ihr besser nicht installieren

Die echte Alexa-App für iOS erkennt ihr beispielsweise am Herausgeber

Apple achtet sehr darauf, dass sich im App Store möglichst wenig Schad-Software ansammelt. Ausgerechnet zu Weihnachten gelang es einem Entwickler aber, eine App einzuschleusen, die nur den Eindruck erweckt, es handle sich um die offizielle Alexa-App von Amazon.

Die besagte Anwendung von "One World Software" trägt die Bezeichnung "Setup for Amazon Alexa" und besitzt zudem ein schmuckes App-Logo. Das Problem: Die App beschreibt lediglich, wie Nutzer einen Echo-Lautsprecher einrichten können und blendet dabei Werbung ein. BGR zufolge luden aber offenbar so viele Nutzer die Anwendung herunter, dass sie es sogar unter die Top Ten der App-Store-Utility-Apps schaffte.

Besser wieder deinstallieren

Amazon konnte nach eigenen Angaben in diesem Jahr zum Weihnachtsgeschäft besonders viele Echo-Lautsprecher verkaufen. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass sich die App innerhalb kürzester Zeit so schnell verbreiten konnte. Vielleicht stießen Nutzer auch bei der Suche nach einer Lösung für die weihnachtlichen Verbindungsprobleme von Alexa auf die Anwendung. Dem Bericht nach erhielt die App sogar tausende Bewertungen, von denen viele auch noch sehr gut ausfielen.

Die Anwendung fragt glücklicherweise keine Zahlungsdaten ab und stellt offenbar auch sonst kein Sicherheitsrisiko dar. Wenn ihr nicht auf die Ratschläge der Anwendung zurückgreift und ihr euren Echo-Lautsprecher mithilfe der offiziellen App längst eingerichtet habt, löscht ihr sie aber besser wieder. Mittlerweile wurde "Setup for Amazon Alexa" aus dem App Store entfernt.