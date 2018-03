Diese Android-Apps schlucken am meisten Energie und Leistung

Euer Smartphone ist langsam geworden oder verbraucht zu viel Energie? Womöglich ist eine Android-App dafür verantwortlich. Viele Programme sind offenbar echte Leistungskiller und wirken sich negativ auf die Akkulaufzeit aus, wie eine Analyse von Avast zeigt.

Von den zehn Anwendungen, die Android-Smartphones am meisten Saft entziehen, wenn sie im Hintergrund laufen, stammen alle entweder von Samsung oder Google. Am stärksten wirken sich Samsung AllShare, ChatON Voice & Video Chat und Google Play Music negativ auf die Akkulaufzeit aus. Das geht aus dem "Android App Performance und Trend Report" aus dem dritten Quartal 2017 hervor, den Avast vorgestellt hat. Von Google wurden zudem TalkBack (5. Platz), Google Maps (6.), Google Play Newsstand (7.), Google Plus (9.) und die Quick Search Box (10.) als besonders energiehungrig ausgemacht. Samsung komplettiert das Feld mit Push Service (4. Platz) und Chat On (8.).

Noch mehr gierige Anwendungen

Avast schaute sich auch die Apps an, die von Android-Smartphones viel abverlangen, wenn sie von den Anwendern aktiv genutzt werden. Als größter Leistungsfresser machten die Tester WatchON (von Samsung), Google Docs und Beaming Service for Samsung aus. SHAREit, Flipboard, Google Text-to-Speech, Clean Master, Super-Bright LED Torch, der Messenger Line und Adobes Acrobat Reader vervollständigen die Top 10.

"Dieses Wissen soll Nutzern bei der Entscheidung helfen, welche Apps sie künftig herunterladen und wie oft sie diese nutzen sollten", heißt es in der Pressemitteilung. Es sei ohne die Nutzung dieser Programme ein deutlich reduzierter Akkuverbrauch möglich. Die Experten werteten für ihre Erhebung anonymisierte Informationen von über drei Millionen ihrer Kunden aus.