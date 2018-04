Diese Android-Apps und -Spiele solltet ihr laut Google kennen

Google hat seine Liste mit den Spielen und Anwendungen aktualisiert, die im Play Store positiv herausragen. Unter den Programmen, die das Prädikat "Android Excellence" erhalten haben, finden sich alte Bekannte, namhafte Apps und unbeschriebene Blätter.

Im Play Store gibt es mehr als 3,7 Millionen Anwendungen. Da fällt es mitunter nicht leicht, die absoluten Highlights zu finden. Google hilft daher etwas nach und aktualisiert alle drei Monate seinen den Android-Excellence-Bereich. Hier benennt das Unternehmen die Programme, die für "hohe Qualität, großartige Benutzererfahrung und starke Leistung" stehen.

Google lobt Photoshop und Fitness-App

Im zweiten Quartal 2018 nennt Google unter anderem "Adobe Photoshop Lightroom CC". Zum Aushängeschild für Bilderverwaltung und -bearbeitung gesellen sich die Fitness-App "Seven – die 7 Minuten Trainings Challenge" und "SoloLearn: Learn to Code for Free". Bei den Games hat das Google-Redaktionsteam "CodyCross: Crossword Puzzles", "MARVEL Sturm der Superhelden" und "Orbital 1" hervorgehoben. Die vollständige Liste der ausgezeichneten Programme findet ihr sowohl im Android-Entwicklerblog als auch direkt im Play Store (Spiele und Apps).

Dass Google bei seinen Auszeichnungen nicht auf Namen schaut, sondern nach Qualität geht, bewies das Unternehmen bereits bei der Ehrung der "App des Jahres". 2017 gewann zum Beispiel der Geheimtipp "Socratic", der Schüler bei Hausaufgaben unterstützt. "Spiel des Jahres" ist "CATS: Crash Arena Turbo Stars". Der tierische Titel schnitt noch besser ab als "Super Mario Run" und "Yu-Gi-Oh! Duel Links".