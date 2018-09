Diese Beats-Kopfhörer passen nun farblich zu iPhone Xr und iPhone Xs

Die Apple-Tochter Beats hat neue Farbausführungen ihrer Kopfhörer vorgestellt. Das ist an und für sich nicht ungewöhnlich, doch dieses Mal hat die Erweiterung der Farbpalette einen ganz besonderen Anlass: die Enthüllung der neuen iPhones.

Denn die neuen Kopfhörer-Varianten passen farblich hervorragend zu den entsprechenden Ausführungen des iPhone Xr und iPhone Xs Max. Während Letzteres in Gold, Space Grau und Silber erhältlich ist, gibt es das iPhone Xr gleich in sechs Farben: Weiß, Schwarz, Blau, Gelb, Koralle und Rot. Passend dazu wird es die In-Ear-Kopfhörer urBeats3 ab Ende Herbst 2018 auch in Gelb, Blau und Koralle geben (siehe oben).

Beats Solo3 Wireless in Silber und Gold

Ab sofort verfügbar sind zwei neue Modelle des Beats Solo3 Wireless, die sich wohl an Besitzer des iPhone Xs und Xs Max richten sollen. Allerdings unterscheiden sich die Ausführungen "Satin Gold" und "Satin Silber" nicht wirklich deutlich von den bereits zuvor verfügbaren matt-goldenen und -silbernen Kopfhörern der Reihe.

Dass die neuen Farbausführungen der urBeats3 später erscheinen, hängt wohl damit zusammen, dass auch das iPhone Xr noch etwas auf sich warten lässt. Gut möglich also, dass die Kopfhörer ebenso wie Apples neues "Einstiegsgerät" Ende Oktober 2018 in den Handel gelangen.

Beats hat sein Kopfhörer-Portfolio in den letzten zwei Jahren in erster Linie durch neue Farben aufgefrischt – zuletzt etwa mit der "Decade Collection". Die Hardware an sich ändert sich seit der Übernahme durch Apple seltener: Die Beats Solo3 Wireless sind beispielsweise bereits 2016 auf den Markt gekommen. Was die Over-Ears können, erfahrt ihr im Test von Jan.