Diese Fotos stammen von der Kamera des Honor 9

Das Honor 9 kommt auch nach Deutschland: Vermutlich noch im Juni 2017 wird die Huawei-Tochter auch hierzulande ihr neues Premium-Smartphone präsentieren. Nun hat Honor über seine Faceboook-Seite zwei Fotos veröffentlicht, die offenbar mit der Dualkamera des Gerätes aufgenommen wurden.

"Wir möchten euch einen kleinen Vorgeschmack geben", schreibt Honor auf seiner deutschen Facebook-Seite. "Diese beiden Bilder wurden mit dem neuen Honor Flagship Smartphone geschossen." Zwar wird das Honor 9 nicht namentlich erwähnt – es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem "Flagship Smartphone" um den Nachfolger des Honor 8 handelt. Vor allem das Meer-Foto beeindruckt durch einen hohen Detailgrad; auf dem anderen Bild fallen unter anderem die Kontraste auf.

Zwei Linsen für viele Details

Am 12. Juni 2017 hat die Huawei-Tochter das Honor 9 bereits in China der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Dualkamera auf der Rückseite ist ähnlich aufgebaut wie die im Huawei P10: Die RGB-Linse löst mit 12 MP auf, die Monochrom-Linse mit 20 MP. Wie bereits vor der Präsentation vermutet wurde, werden die Aufnahmen beider Linsen zu einem detailreichen Foto zusammengefügt.

Das Honor 9 nutzt als Antrieb den Kirin 960 von Huawei, der je nach Ausführung auf 4 oder 6 GB RAM und 64 oder 128 GB Speicherplatz zugreifen kann. Das Display misst in der Diagonale 5,15 Zoll und löst in Full HD auf. Vor Kurzem fand ein Teaser seinen Weg ins Internet, der auf eine Veranstaltung von Honor am 27. Juni 2017 in Berlin hinweist. Sehr wahrscheinlich wird das Unternehmen dort sein neues Premium-Smartphone zeigen.