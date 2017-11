Diese Galaxy-Smartphones erhalten angeblich Android Oreo

Samsung plant offenbar ein Update auf Android Oreo für etliche Modelle. Das geht zumindest aus einem Dokument hervor, die der renommierte Leaker Ice universe auf Weibo zeigt. Aufgeführt sind unter anderem Geräte der Reihen S, A, C, J und On sowie Tablets.

Die Liste verrät anscheinend auch Update-Pläne für bislang unveröffentlichte Smartphones: So sind etwa das Galaxy A3 (2018), A5 (2018) und A7 (2018) gelistet. Gleiches gilt für die Varianten von 2017 sowie das A9 pro und A8 von 2016. Was Topmodelle betrifft, sollen das Galaxy S6, S7 und S8 nebst Edge- respektive Plus-Ablegern Android Oreo erhalten. Erst kürzlich gab es Hinweise auf ein Oreo-Update für das Galaxy S6.

In diesem Artikel o2 Free Music Special

Android Oreo für Topmodelle und Einsteiger

Sollte die Liste authentisch sein, dann dürfen sich auch Besitzer eines Galaxy Note 8, Note 7 und Note 5 auf eine Aktualisierung einstellen. Wie es scheint, bleiben auch die Einsteiger-Modelle der J-Reihe nicht außen vor: Gelistet sind etwa das J7 (2016) und das J7 Plus sowie viele weitere J-Modelle. Oreo stehe auch für die C-Reihe vom C10 bis zum C7 an. Nicht in Deutschland erschienen sind die Smartphones der Galaxy-On-Reihe, die ebenfalls ein Update erhalten sollen.

Konkrete Termine nennt das Dokument nicht. Selbst wenn die Angaben stimmen sollten, ist das jedoch kein Garant dafür, dass Samsung die Pläne auch in die Tat umsetzt. Eine Beta-Phase von Android Oreo für das Galaxy S8 läuft übrigens schon seit Anfang November, wenngleich auch nur für Nutzer in Südkorea und den USA. Ob die Vorab-Version auch hierzulande erscheinen wird, ist unklar, der Release der finale Fassung dürfte aber außer Frage stehen.