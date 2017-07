Diese Games kommen noch 2017

So viele gute Spiele erscheinen noch in diesem Jahr. Zum Beispiel "Super Mario Odyssey" für die Nintendo Switch (27. Oktober)

Halbzeit im Spieljahr 2017: die ersten sechs Monate des Jahres haben wir u.a. schon mit spannenden Games wie "Zelda", "Mass Effect: Andromeda", "Resident Evil 7" oder "Horizon Zero Dawn" verbracht. Doch auch die zweite Jahreshälfte verspricht jede Menge neues Futter für PC und Konsolen. Wir zeigen Euch eine Übersicht der besten Games, die noch bis zum Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Die Nintendo Switch bekommt in den nächsten Monaten kontinuierlich neue Spiele. Fans von Story-Games bekommen mit "Uncharted: The Lost Legacy" und "Life is Strange: Before the Storm" im August Nachschub. Und für alle Shooter-Freunde gibt es im Herbst ein neues "Call of Duty" und "Star Wars Battlefront II". Am 7. November erscheint dann Microsofts neue 4K-Spielkonsole Xbox One X.

"Splatoon 2" - 21. Juli (Nintendo Switch)

Der kunterbunte Farbshooter "Splatoon 2" kommt in knapp zwei Wochen auf die Nintendo Switch. Hier könnt Ihr zum Beispiel mit und gegen Eure Freunde im 4-gegen-4-Modus Welten mit Farbe bekleckern. Wer am Ende den größten Bereich angemalt hat, gewinnt. Im Vergleich zum ersten Teil gibt es neues Gameplay, neue Waffen und neue Klamotten für die Inkling-Figuren. Nintendo hat für den 6. Juli einen Livestream angekündigt, um noch mehr Details über "Splatoon 2" zu enthüllen.

"Uncharted: The Lost Legacy" - 22. August (PS4)

Auch wenn der Actionheld Nathan Drake in diesem "Uncharted"-Abenteuer nicht auftaucht, sehen die Trailer vielversprechend aus. Die Story dreht sich dieses Mal um Chloe Frazer – die bereits bei "Uncharted 2" und "Uncharted 3" mitmischte. Wir brechen wieder auf in ferne Welten, um mysteriöse Schätze der Antike zu finden. Chloe und ihre Kollegin Nadine sind auf der Suche nach dem Stoßzahn der Göttin Ganesha. Wie gewohnt werden wir wieder viel klettern. Sony verspricht eine Spielzeit von etwa zehn Stunden.

"Mario + Rabbids: Kingdom Battle" - 29. August (Nintendo Switch)

"Mario + Rabbids: Kingdom Battle" wird ein rundenbasiertes Taktik-Spiel. Die Rabbids von Ubisoft sind eher ein bisschen trottelig und haben bei einem Zeitreiseversuch Mist gebaut. Scheinbar sind sie dadurch durchgedreht und greifen Mario und Co an. Es entstehen witzige Schlachten in einer typischen Mario-Welt gegen die bösen Rabbids. An Marios Seite kämpfen die guten Rabbids im Peach-, Yoshi- und Luigi-Kostüm.

"Life is Strange: Before the Storm" - 31. August (PS4, Xbox One, PC)

Der neue Teil von "Life is Strange" spielt als Prequel vor der Story des ersten Spiels. Wir übenehmen die Rolle von Chloe Price, dem rabiaten Punk-Mädchen aus dem ersten Teil. Wir erfahren wie sie so geworden ist, wie wir sie kennen und wie ihre Freundschaft zu Rachel, dem Mädchen, das zu Beginn vom ersten Spiel spurlos verschwand, entstand und auf die Probe gestellt wurde. Das Spiel erscheint wieder in Episoden (drei plus Bonus) und basiert wie gewohnt auf dem Entdecken der Story und weitreichenden Entscheidungen.

"Destiny 2" - 6. September (PS4, Xbox One)

Der zweite Teil vom Sci-Fi-Shooter "Destiny" startet am 6. September auf den Konsolen. PC-Spieler müssen sich noch bis zum 24. Oktober gedulden, können dann aber ohne Framelimitierung in 4K-Auflösung loslegen. Inhaltlich soll die Story so fortgesetzt werden, dass Spieler, die tausende Stunden in den ersten Teil investiert haben, genauso wie Neuanfänger in "Destiny 2" einsteigen können. Es gibt neue Waffen und verbesserte Ausrüstungsslots.

"Cuphead" - 29. September (Xbox One, PC)

Ein kleines Indie-Spiel, das schon sehr viele Fans in seinen Bann gezogen hat. Denn "Cuphead" sieht aus wie die frühen Trickfilme von Walt Disney. Bei diesem Run-and-Gun-Spiel kämpft Ihr entweder alleine oder kooperativ mit einem Freund gegen knifflige Gegner.

"Fifa 18" - 29. September (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Wie in jedem Jahr kommt auch 2017 im Herbst das neue "Fifa" raus. Zum ersten Mal landet das Fußballspiel auf der Nintendo Switch. Coverstar ist in diesem Jahr Cristiano Ronaldo. Auf der Spielmesse E3 in Los Angeles hatte Entwickler EA gezeigt, dass dieses Mal vor allem Wert auf die individuellen Bewegungen der Profis gelegt wurde.

"Forza Motorsport 7" - 3. Oktober (Xbox One, PC)

Microsoft bringt mit "Forza Motorsport 7" eine neue Rennsimulation auf die Xbox und den PC. Grafisch ist das Spiel mit seinen 60 Bildern pro Sekunde und einer 4K-Auflösung auf jeden Fall ganz weit vorne. Mehr als 700 Autos stehen den Rennspielfreunden zur Verfügung. Dazu kommen 30 berühmte Rennstrecken, wo sich die Bedingungen bei jedem Neustart ändern sollen.

"Mittelerde: Schatten des Krieges" - 10. Oktober (Xbox One, PC)

Es warten neue Abenteuer im "Herr der Ringe"-Universum: "Mittelerde: Schatten des Krieges" soll den erfolgreichen ersten Teil "Mordors Schatten" zünftig fortsetzen. Bevor Ihr in die Schlacht zieht, muss der Kampf gut geplant werden. Ihr seht im neuen Armee-Modus Stärken und Schwächen des Gegners und könnt Euch eine Strategie überlegen, wie Ihr die Festung einnehmen könnt.

"The Evil Within 2" - 13. Oktober (PS4, Xbox One, PC)

Drei Jahre nach dem ersten bizarren Teil geht es wieder los: Als Detective Sebastian Castellano begebt Ihr Euch auf die Suche nach seiner verloren geglaubten Tochter. Doch dafür müsst Ihr erneut einen verrückten Albtraum durchleben und gegen allerhand fiese Kreaturen kämpfen. Wie Ihr sie bekämpft, soll recht frei entscheidbar sein. Schleichen, Hinterhalte oder direkt losstürmen soll möglich sein. Das Spiel erscheint natürlich passend an einem Freitag, den 13.

"South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" - 17. Oktober (PS4, Xbox One, PC)

Nach so viel Horror kommt das neue "South Park"-Spiel genau zur richtigen Zeit. Beim Anspielen auf der E3 in Los Angeles habe ich schon sehr viel lachen müssen. Der Humor ist großartig und die rundenbasierten Kämpfe im Rollenspiel machen wie im ersten Teil sehr viel Spaß. Dazu kommt eine interessante Story: Cartman und Co haben sich wieder verkleidet und spielen dieses Mal Superhelden, um das Böse zu bekämpfen - und die beliebtesten Superhelden der Stadt zu werden.

"Assassin's Creed Origins" - 27. Oktober (PS4, Xbox One, PC)

Auf geht es nach Ägypten! Nachdem Ubisoft im vergangenen Jahr auf einen neuen Teil der Meuchelmörderreihe verzichtet hat, geht es nun mit "Assassin's Creed Origins" in das alte Ägypten und zur Gründung des Assassinen Ordens. Euch erwarten viel Wüste, Schiffe und das altbekannte Klettern. Neu ist zum Beispiel das Kampfsystem, das Euch mehr fordern soll als bei den letzten Teilen.

"Super Mario Odyssey" - 27. Oktober (Nintendo Switch)

Endlich wieder Mario. "Odyssey" reiht sich nach "Super Mario 64", "Super Mario Sunshine" und "Super Mario Galaxy" in die dreidimensionalen Games um den Klempner ein. Hier entdeckt Ihr eine offene Spielwelt, in der Ihr Euch frei bewegen und sehr viel erleben könnt. Marios Mütze lässt sich werfen und erledigt so einige Gegner. Trefft Ihr damit aber bestimmte Objekte könnt Ihr diese übernehmen und zum Beispiel als Kanonenkugel durch die Welt fliegen.

"Call of Duty: WWII" - 3. November (PS4, Xbox One, PC)

"Call of Duty" erscheint jährlich und bietet eigentlich immer dasselbe: Gegner abballern. Und auch das wiederholt sich in diesem Jahr im Multiplayer-Modus, bei dem Ihr im zweiten Weltkrieg an der Front unterwegs seid. Neu ist allerdings ein Teammodus, bei dem die Alliierten gegen die Deutschen kämpfen. Während ein Team zum Beispiel versucht eine Brücke zu bauen muss das andere dies verhindern. Spannend wird auch die Singleplayer-Kampagne. Inszeniert wie ein Hollywood-Blockbuster verspricht die Story jede Menge Action.

"Star Wars Battlefront II" - 17. November (PS4, Xbox One, PC)

Beim Star-Wars-Shooter hat sich einiges getan. Wichtigste Neuerung: Die Einzelspieler-Kampagne. Endlich könnt Ihr eine neue "Star Wars"-Story erleben. Diese spielt nach dem Film "Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und vor "Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht". Die Geschichte dreht sich um Iden Versio, eine Soldatin des Imperiums. Könnte spannend werden mal die andere Seite zu erleben.