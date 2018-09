Diese Mega-Drive-Klassiker könnt ihr bald auf der Nintendo Switch spielen

"Sega Mega Drive Classics" erscheint für Nintendo Switch. Die mehr als 50 Retro-Games umfassende Spielesammlung soll noch 2018 erhältlich sein. Sie bringt komfortable Zusatzfunktionen für die enthaltenen Spieleklassiker mit.

Zu den Highlights zählen fraglos Perlen wie "Altered Beast", "Landstalker", "Shinobi III: Return of the Ninja Master" und "Ristar". Hinzu kommen verschiedene Teile von "Sonic", "Golden Axe" und "Streets of Rage". Die komplette Liste findet ihr im Bericht von Eurogamer.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Neue Funktionen für alte Spiele

Wenig überraschend, aber dennoch erfreulich: Die "Sega Mega Drive Classics" erhalten einige zusätzliche Features gegenüber den jahrzehntealten Originalen. Dazu gehören auch auf der Nintendo Switch spielerfreundliche Funktionen wie die jederzeit Speichern und Zurückspulen.

Im "Mirror Mode" zockt ihr die Games unterdessen spiegelverkehrt – gar nicht so leicht. Sogar in Sachen "Multiplayer" gibt es gute Nachrichten. Einige Titel werden Online-Multiplayer-Modi unterstützen und ausgewählte Spiele einen lokalen Ko-op-Modus via Split-Screen bieten.

Veröffentlichung noch 2018

"Sega Mega Drive Classics" soll im Winter als digitale und physische Version erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es jedoch (noch) nicht. Auch über die Preisgestaltung kann bislang nur spekuliert werden: Für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) kostet die Spielesammlung ca. 30 Euro.

Gut möglich also, dass die Switch-Variante preislich ähnlich angesiedelt sein wird. Bis es soweit ist, könnt ihr euch noch mit "Fortnite" vergnügen. Für den aktuellen Hit braucht ihr auf der Nintendo Switch kein Online-Abo.