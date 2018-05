Diese PlayStation-Spiele zeigt Sony auf der E3

Vom 12. bis zum 15. Juni 2018 findet die E3 statt – die größte Spielemesse der Welt. Sony hat nun bekannt gegeben, welche Spiele für die PlayStation 4 im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen werden. Gezeigt werden vier Titel, auf die sich einige von euch vielleicht schon seit geraumer Zeit freuen.

Direkt am 12. Juni 2018 wird Sony uns neues Material zu einigen Top-Titeln liefern, wie PlayStation Blog verrät. Demnach können wir uns auf weitere Details zu "The Last of Us Part II" freuen, das nächste Spiel des "Uncharted"-Entwicklers Naughty Dog. Zudem wird sich "Spider-Man" auf der PlayStation 4 durch New York schwingen. Für das Open-World-Game mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft gibt es sogar schon einen Veröffentlichungstermin: Am 7. September 2018 erscheint es exklusiv für die PS4.

Wie spielt sich "Death Stranding"?

Neben dem Action-Adventure "Ghost of Tsushima" hat Sony noch ein weiteres Highlight für euch: "Death Stranding" vom "Metal Gear Solid"-Vater Hideo Kojima soll ebenfalls im Fokus stehen. Bislang haben wir von diesem Spiel nur ein paar sehr atmosphärische und kreative Videos gesehen, womöglich wird auf der E3 erstmals Gameplay-Material gezeigt. Neben der Story selbst ist die Spielmechanik noch eines der größten Geheimnisse. Zuletzt hat das Entwicklerstudio "Kojima Productions" einen rund zehnminütigen Trailer auf den Game Awards 2017 gezeigt – es wird nun langsam Zeit dafür, endlich Gameplay zu präsentieren.

Sony hat aber noch nicht alle Highlights für die E3 2018 verraten. Wir können uns offenbar auf einige Neuankündigungen für PlayStation 4 und PlayStation VR freuen. Der Hersteller verspricht, dass diese Titel euer "Herz zum Rasen" und eure "Emotionen zum Überkochen bringen". Womöglich gibt es zudem Neuigkeiten zum kommenden Zombie-Game "Days Gone". Falls ihr gerade auf weitere Details zu diesem Spiel wartet, müsst ihr aber nicht unbedingt bis zu der großen Spielemesse warten: Gerade erst hat Game Informer ein Video veröffentlicht, das die erste Gameplay-Stunde des Open-World-Abenteuers zeigt. Was uns auf der E3 2018 voraussichtlich noch erwartet, hat Boris für euch zusammengefasst.