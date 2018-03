Diese Samsung-Smartphones bekommen keine Sicherheitsupdates mehr

In Zeiten von Meltdown und Spectre sind Sicherheitsupdates wichtiger als je zuvor. Samsung wird diese für drei seiner Smartphones künftig aber leider nicht mehr anbieten. Das geht aus der Webseite hervor, auf der das Unternehmen Details zu Android-Sicherheitspatches veröffentlicht.

Die drei Geräte, die in Zukunft ohne Sicherheitsupdates auskommen müssen, sind allesamt rund zwei Jahre alt. Es handelt sich um die 2016er-Versionen des Galaxy A3, J1 und J3 – also Smartphones der Mittel- beziehungsweise Einsteigerklasse. Von daher ist es nicht allzu überraschend, dass Samsung den Sicherheits-Support für die Geräte einstellt.

Galaxy A8 Plus: keine monatlichen Sicherheitsupdates

Auf der Webseite informiert Samsung darüber, welche seiner Smartphones in welchen Zyklen Sicherheitsupdates erhalten. Während Galaxy A3 (2016), J1 (2016) und J3 (2016) dort nicht mehr zu finden sind, weist die Übersicht auch vier Neuzugänge auf. Allerdings können sich nur Besitzer des Galaxy A8 (2018) wirklich freuen. Das Smartphone, das in Deutschland zurzeit nur für Unternehmen offiziell verfügbar ist, erhält die Sicherheitsupdates als einziges neues Gerät in der Liste monatlich.

Seltsamerweise gilt das nicht für das größere und besser ausgestattete Schwester-Modell: Das Galaxy A8 Plus (2018) will Samsung nur alle drei Monate mit Sicherheitsupdates versorgen. Angesichts dessen ist es kaum verwunderlich, dass auch das Galaxy J2 (2018) und das Galaxy Tab Active2 nur quartalsweise Sicherheitspatches erhalten.

Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus finden sich derzeit noch nicht in der Übersicht. Das dürfte sich allerdings in Kürze ändern, wenn die beiden Flaggschiffe in den Handel gelangen. Die Vorgängermodelle hat Samsung erst vor Kurzem mit dem Sicherheitsupdate für Februar ausgestattet.