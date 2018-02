Diese sechs Smartwatches erhalten Update auf Android Oreo

Das Update auf Oreo breitet sich aus: Mittlerweile erhalten immer mehr Smartwatches mit Android Wear die Aktualisierung auf die Version 8.0 des Betriebssystems. Nun hat Google sechs weitere Wearables in seine Liste der Geräte aufgenommen, für die das Update ausrollt.

Die bekannteste Smartwatch in der Liste ist vermutlich die Huawei Watch 2, die im April 2017 erschienen ist. Der Support-Seite von Google zufolge erhalten das Update außerdem: die ZTE Quartz, die Polar M600, die Casio Pro Trek Smart WSD-F20, die Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch und die Mobvoi Ticwatch S & E. Google zufolge rollt die Aktualisierung "derzeit" aus – es lohnt sich also, hin und wieder in den Einstellungen nachzusehen, ob das Update auf Android Wear Oreo (8.0) schon zur Verfügung steht.

Seit Dezember 2017

Mitte Dezember 2017 hat Google erstmals die Liste mit Smartwatches veröffentlicht, die mit der Aktualisierung ausgestattet werden sollen. Zum Start haben offenbar gleich neun Geräte das Update auf Android Wear Oreo erhalten, so zum Beispiel, die LG Watch Sport und die Fossil Q Venture. Die Liste wird beständig um weitere Modelle erweitert.

Die Ankündigung des Updates hat Google bereits Angang Dezember 2017 vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt verkündete das Unternehmen auch, welche neuen Features mit Android Wear Oreo auf den Wearables Einzug halten. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, die Stärke der Vibrationsfunktion anzupassen. Außerdem könnt ihr nach dem Update einstellen, dass sich das Display bei Berührungen nicht automatisch aktiviert.