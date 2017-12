Diese Seite erstellt eine Collage aus euren besten Instagram-Bildern 2017

Persönlicher Jahresrückblick: Eine Webseite hilft euch dabei, euer ganz eigenes Jahr 2017 auf Instagram in einer persönlichen Erinnerung Revue passieren zu lassen. Der Zeitaufwand ist verschwindend gering. So verwendet ihr das Feature.

Ein Jahr auf Instagram kann lang sein. Im Laufe der Zeit häufen sich reihenweise schöne Fotos an, die bei der Masse an Erinnerungen schnell untergehen. Wer seine besten Aufnahmen in einer Collage zusammenfassen und hervorheben möchte, dem steht einiges an akribischer Suche bevor. Die Seite 2017bestnine setzt genau an diesem Punkt an und minimiert sowohl Zeitaufwand als auch Arbeit.

Inklusive Statistik zum Nutzerverhalten

Der kostenlose Dienst sucht aus eurem Instagram-Konto die neun Bilder heraus, die im vergangenen Jahr die meisten Likes bekamen und verewigt diese in einem kleinen Kunstwerk. Das Tool benötigt lediglich eure Instagram-ID. Ihr könnt auch den Nutzernamen von euren Freunden eingeben und ihnen eine Freude machen.

Je nachdem wie viele Bilder ihr in 2017 in dem Foto-Netzwerk der Facebook-Tochter geteilt habt, dauert der Prozess wenige Sekunden oder mehrere Minuten. Praktisch: Das Feature veredelt die Collage mit einer interessanten Information. Ihr erfahrt, wie viele Bilder ihr im vergangenen Jahr hochgeladen und wie viele Likes ihr insgesamt dafür bekommen habt. Die neun zusammengefügten Fotos teilt ihr anschließend auf Facebook, Twitter oder ladet sie auf Instagram hoch. Dort trendet aktuell der Hashtag "2017bestnine". Bislang gibt es mehr als 210.000 Beiträge.