Diese Smartphones sollen am häufigsten Defekte haben

Welche Smartphones sind am häufigsten defekt? Diese Frage versucht das IT-Unternehmen Blancco regelmäßig in einer Studie zu beantworten. Nun hat es die Ergebnisse für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht.

Mit einer Fehlerrate von 9 Prozent sei das Xiaomi Redmi 4 das fehleranfälligste Android-Smartphone in der Erhebung gewesen. Insgesamt komme es aber mit Abstand am häufigsten bei Samsung-Geräten (34 Prozent) zu Problemen – allerdings deutlich seltener als noch in den beiden vorangegangen Quartalen. Dennoch: Fünf der zehn anfälligsten Android-Smartphones stammen angeblich von Samsung: Galaxy S7, S8 Plus, S7 Active, S8 und S7 Edge.

iPhone 6 besonders unzuverlässig

Auf Platz zwei dieser wenig schmeichelhaften Rangliste folgt mit einigem Abstand Xiaomi (13 Prozent). Neben dem Xiaomi Redmi 4 hat es auch das Redmi Y1 in die Top Ten geschafft. Platz drei geht an Motorola, das mit dem Moto G 5S Plus allerdings nur einmal unter den zehn unzuverlässigsten Smartphones vertreten ist. Die Fehlerraten für iOS-Geräten weist Blancco in seiner Studie separat auf. Von den Apple-Smartphones scheinen das iPhone 6 (26 Prozent)und das iPhone 6s (14 Prozent) am anfälligsten für Fehler zu sein.

Allerdings unterscheiden sich die am häufigsten beklagten Probleme von iOS- und Android-Nutzern. iPhone-Nutzer ärgern sich anscheinend vor allem über WLAN- und Bluetooth-Probleme. Besitzer von Android-Smartphones beschwerten sich dagegen in erster Linie über die Performance: Beispiele für beschriebene Probleme seien eine zu geringe Geschwindigkeit oder Akkulaufzeit sowie eingefrorene Bildschirme.