Dieses Ladekabel von Apple leuchtet im Dunkeln

Apple entwickelt offenbar ein leuchtendes Ladekabel, das auch bei Dunkelheit leicht zu finden sein soll, ein entsprechendes Patent haben die Kalifornier beim US Patent & Trademark Office angemeldet. Das Licht soll jedoch mehr als nur Dekoration sein und könnte den Nutzer mit zusätzlichen Informationen versorgen.

Die Kabel leuchten an ihren Enden und sollen dem Nutzer helfen, diese bei schwachem Licht mit einem Apple-Gerät zu verbinden, berichtet Patently Apple. Offenbar ist das Licht aber auch für weitere Zwecke gedacht: Visuelle Informationen erhält der Nutzer durch eine oder mehrere LEDs, die in verschiedenen Farben und Kombinationen leuchten könnten.Die Technik liefere somit beispielsweise Lade- und Statusinformationen zu einem Gerät. So könnte auf einen Blick erkannt werden, ob ein Kabel richtig verbunden ist oder der Akku eines iPhones, MacBooks und Co. schon vollständig aufgeladen ist.

In diesem Artikel o2 Free M

Fälschungen erkennen

Das im Patent beschriebene Ladekabel soll auch informieren, ob es sich um ein offizielles Apple-Produkt handelt. Fälschungen könnten somit spätestens beim Anschließen erkannt werden. Offenbar arbeitet Apple an leichtenden Kabeln mit USB-C, Lightning und Thunderbolt, dadurch könnten iPhons, iPads und Macs von der Technologie profitieren. Da es sich um ein Patent handelt, ist allerdings noch nicht klar, ob das Produkt tatsächlich in den Handel kommen wird.

In der Vergangenheit reichte Apple beim US-Patentamt bereits Innovationen ein, die sich eigentlich vom kabelgebundenen Aufladen entfernen. Ein Antrag beschreibt beispielsweise das kabellose Aufladen über mehrere Meter Entfernung via Router. Gerüchten zufolge soll eine Vorrichtung zum kabellosen Laden bereits im iPhone 8 vorhanden sein. Ob das so ist, erfahren wir spätestens im Herbst 2017, wenn der Hersteller aus Cupertino den Nachfolger des iPhone 7 präsentiert.