Dieses Wearable identifziert Fußball-Nachwuchstalente

Eine gute Jugendarbeit ist im Fußball die Basis für sportlichen Erfolg. Ein Wearable soll dabei helfen, vielversprechende Nachwuchstalente frühzeitig zu erkennen. Entsprechende Technologie komme bereits bei diversen Profi-Clubs zum Einsatz, berichtet Wareable.

Seit Kurzem setze auch U.S. Soccer, der offizielle Fußballverband der USA, auf ein Wearable. Eine Partnerschaft mit der irischen Firme STATSPorts sorge dafür, dass 6000 Jugendspieler den Apex Pod während des Trainings tragen. Dabei handele es sich um ein Wearable mit GPS-Funktion, das in einer Kompressionsweste Platz nimmt, die die jungen Sportler anhaben. Der Apex Pod sei in der Lage über 50 Messgrößen zu erfassen, die im Zusammenhang mit der Bewegung und der Herzfrequenz stehen.

Wearable soll Scouts helfen

Die erfassten Daten sollen beispielsweise über Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Anzahl der Sprints oder die zurückgelegte Strecke auf dem Fußballfeld Aufschluss geben. Kombiniert mit dem ermittelten Herzschlag, ließe sich daraus außerdem die Gesamtbelastung für den Körper bestimmen. Zunächst stünden die Daten nur den Spielern und ihren Clubs zur Verfügung.

Später sollen diese aber in nationale Ranglisten einfließen, über die Vereine ihre Spieler mit anderen vergleichen können. Dies könnte es den Clubs ermöglichen, potenzielle Nachwuchsstars zu identifizieren – und weitreichende Auswirkungen auf das Scouting haben. Laut STATSports-Co-Gründer Sean O'Connor handele es sich bei dem Apex Pod um ein "sehr nützliches Scouting-Tool", das es ermögliche, für jede Position die fittesten Spieler des Landes zu finden.

Die Spieler wiederum könnten sich über die Ranglisten mit Gleichaltrigen in den gesamten USA vergleichen und gezielt an ihren Defiziten arbeiten. Das Wearable soll aber auch im Trainingsalltag helfen und zur körperlichen Entwicklung der Spieler beitragen. Zum Beispiel erleichtere es den Trainern die Gestaltung der Trainingseinheiten. Die medizinische Abteilung soll mithilfe des Wearables außerdem sich anbahnende Verletzungen erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können.