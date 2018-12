Dieses Zubehör schützt die AirPods gegen Wasser

Accessoires für eure AirPods konntet ihr im offiziellen Online-Store von Apple bislang noch nicht kaufen. Ab sofort ändert sich das: Den Anfang macht eine Hülle für die kabellosen In-Ear-Kopfhörer, die nicht nur wasserdicht und stoßfest ist, sondern auch noch weitere praktische Eigenschaften aufweist. Ein Bild des Gadgets findet ihr im Tweet am Ende des Artikels.

Ab sofort könnt ihr eine wasserdichte Schutzhülle für eure AirPods direkt bei Apple im kanadischen und US-amerikanischen Online Store kaufen, wie 9to5Mac berichtet. Es handelt sich dabei um das "Catalyst Waterproof Case for AirPods – Special Edition". Laut Hersteller sollen eure In-Ear-Kopfhörer damit bis zu einer Tiefe von einem Meter wasserdicht sein. Zudem sollen die Gadgets in der Silikonhülle Stürze aus maximal 1,20 Meter überleben. Ob auch die voraussichtlich kommende, zweite AirPod-Generation mit dem Zubehör kompatibel sein wird, ist unklar.

Aufladen in der Hülle

Das "Catalyst Waterproof Case for AirPods – Special Edition" verfügt somit über die IP67-Zertifizierung und erfüllt zudem den Militärstandard "MIL-STD 810G". Es soll eure In-Ear-Kopfhörer aber nicht nur schützen. Die Hülle besitzt auch einen Ladeanschluss und einen Karabinerhaken. Ihr müsst eure AirPods also nicht extra aus der Hülle herausnehmen, um sie per Kabel aufzuladen. Und ihr könnt das Case mit dem Zubehör zum Beispiel an eurem Gürtel befestigen.

Der Preis für die AirPods-Schutzhülle beträgt umgerechnet etwa 26 Euro. Sie ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und "Leuchtet-im-Dunkeln". Zunächst ist das Zubehör noch nicht in Apples deutschem Online-Store gelistet. Erst Anfang Dezember 2018 veröffentlichte Apple aber neues Zubehör für iPhone Xr und Co. Deshalb ist es gut möglich, dass die AirPods-Hülle hierzulande auch schon bald erhältlich ist.