"Digital Wellbeing": Google bringt App auf weitere Android-Geräte

Android Pie bietet mit "Digital Wellbeing" eine Anwendung, mit der ihr eure Smartphone-Nutzung kontrollieren und auf Wunsch einschränken könnt. Allerdings steht das Feature aktuell nur auf wenigen Smartphones zur Verfügung. Das soll sich bald ändern.

Nun bekommt auch die Moto-G7-Serie "Digitales Wohlbefinden", wie Google in einem offiziellen Blog-Beitrag schreibt. Der Rollout soll bereits am 24. Februar 2019 begonnen haben. Wenn ihr also ein Moto G7, G7 Play, G7 Power oder G7 Plus besitzt, könnt ihr im Google Play Store nachschauen, ob "Digital Wellbeing" bereits für euer Smartphone zum Download bereitsteht. Möglicherweise erhaltet ihr das Feature aber auch automatisch über ein System-Update.

Aktuell nur auf wenigen Smartphones

Darüber hinaus arbeite Google mit "Partnern" zusammen, um "Digital Wellbeing" auf weitere Geräte zu bringen. Im Moment hält sich die Auswahl berücksichtigter Smartphones in Grenzen. Die App zur freiwilligen Selbstkontrolle ist bislang nur mit Googles Pixel-Geräten, Android-One-Smartphones und dem Nokia 8 kompatibel. Das Galaxy S10 scheint eine optisch und funktionell sehr ähnliche App zu erhalten, die aber wohl von Samsung selbst stammt.

Marco hat sich "Digital Wellbeing" im Winter 2018 auf dem Google Pixel 3 XL genauer angeschaut. Sein Fazit nach zweiwöchiger Nutzung: Die freiwillige Selbstkontrolle kann die Lebensqualität durchaus verbessern. Allerdings muss der Nutzer auch dazu bereit sein, sich selbst einzuschränken. Denn wer will, kann die gewählten Zeitlimits für Apps jederzeit umgehen. Apple hat in iOS 12 übrigens ein ähnliches Feature integriert, das sich "Bildschirmzeit" nennt.