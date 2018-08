Discord verkauft ab sofort Spiele

Die für Gamer entwickelte Sprachkonferenz-Software Discord erfreut sich einer großen Fangemeinde, doch wollen die Betreiber nun offenbar ein weiteres Standbein aufbauen: Discord erhält jetzt einen eigenen Store für Spiele.

Den Start markiert eine Beta-Version des Stores, zu der 50.000 Discord-Nutzer in Kanada Zugriff erhalten sollen. Sie werden aber nicht völlig zufällig ausgewählt: Nur diejenigen mit einem kostenpflichtigen "Nitro"-Abo nehmen an der Verlosung teil – und dahinter steckt auch durchaus System. Zahlende Nutzer erhalten im Store nämlich im Gegensatz zu allen anderen auch Zugriff auf ein spezielles Extra.

Ausgewählte Spiele im Abo

Discord-Nutzer mit einem Nitro-Abonnement dürfen sich nämlich über eine kleine Anzahl ausgewählter Spiele freuen, die ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt werden. Zu diesen Titeln sollen laut Polygon beispielsweise "Saints Row: The Third", "Darksiders: Warmastered Edition", "Super Meat Boy" und "Metro: Last Light Redux" gehören. Für alle, die jetzt über den Abschluss eines Nitro-Abos nachdenken: Bei monatlicher Zahlung kostet das Extra 4,99 Dollar, zahlt ihr für ein Jahr im Vorraus, sind es 49,99 Dollar im Jahr.

Zu den weiteren Besonderheiten, die den Discord-Store auszeichnen sollen, gehören laut der Ankündigung auch die besonders persönlichen Empfehlungen im Store. Sie seien sehr auf euren Geschmack ausgerichtet. Die Betreiber möchten euch also offenbar nur wenige Empfehlungen geben, die dafür umso treffender sind. Außerdem planen die Macher eine Partnerschaft mit Entwicklern von Indi-Games, die dann für einen gewissen Zeitraum exklusiv über den Shop von Discord angeboten werden sollen.